Коттедж будут продавать в начале февраля через аукцион (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермское оборонное предприятие НПО «Искра» выставило на продажу двухэтажный коттедж с земельным участком на улице. Начальная стоимость актива — почти семь миллионов рублей. Дом продается через голландский аукцион на понижение, сообщается в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».

«Право на заключение договора купли-продажи жилого дома\коттеджа с пристроями, а также земельного участка площадью 800 кв. м., расположенных по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Яблоневая, 36. Собственник — ПАО НПО «Искра», — указано в описании конкурсного лота.

Также уточняется, что аукцион будет проходить 6 февраля с 10:00 до 16:00. Минимальная цена, по которой собственник готов продать коттедж — 5,7 млн рублей.

Пермское ПАО Научно-производственное объединение «Искра» входит в состав госкорпорации «Роскосмос». Завод производит продукцию для предприятий топливно-энергетического комплекса, а также ракетно-космической отрасли.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми продает имущество завод, попавший под западные санкции. Речь о предприятии «Машиностроитель», которое предложило купить земельный участок под жилую застройку.