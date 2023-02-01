Из-за занятости мэра Елены Ситниковой, в гимназии №27 перенесли празднование юбилея Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В гимназии №27, считающейся одним из самых престижных образовательных учреждений Кургана и известной своими выпускниками, перенесли юбилей. Причина — занятость главы города Елены Ситниковой, которая является выпускницей учреждения. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к школе.

«Традиционно день рождения гимназии и встреча выпускников происходила в первую субботу февраля. В этот раз встреча выпала на 4 февраля. Но из-за того, что у Ситниковой в этот день дела, мероприятие перенесли на 11 февраля», — говорит инсайдер. По его словам, многие выпускники уже купили билеты из других городов именно на 4 февраля, заранее о переносе дат их не предупреждали. На сайте гимназии приглашение на юбилей опубликовано днем 29 января. Аналогичный пост в соцсети «ВКонтакте» администрация учреждения опубликовала 30 января.

Директор гимназии Наталья Карпова в разговоре с URA.RU подтвердила, что празднование пришлось перенести. «Это произошло по объективным причинам. Известные выпускники также придут на мероприятие, кто именно — пока секрет», — отметила Карпова.

В пресс-службе мэрии URA.RU ответили, что Елена Ситникова 4 февраля участвует в конференции «Единой России», которая состоится в 11:00. «Мероприятие в 27 гимназии состоится 11 февраля в 14:00. Елена Вячеславовна планирует поздравить школу», — сообщили в администрации.

В соцсети «ВКонтакте» приглашение выпускников на юбилей опубликовано 30 января Фото: администрация гимназии №27

Традиционно встречи выпускников в гимназии проходили в первую субботу февраля Фото: администрация гимназии №27, сайт