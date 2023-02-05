В Тюмени поставили точку в деле о собаке, застрелившей человека

06 февраля 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

Несчастный случай произошел в Тобольске Тюменской области во время рыбалки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тобольске Тюменской области осудили владельца ружья, из которого собака застрелила рыбака. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления СКР. «В судебном заседании подсудимый вину признал. Дело рассмотрено в особом порядке. Судом было установлено, что подсудимый… ранее не судим, на учетах не состоит, имеет постоянную регистрацию. Потерпевшие охарактеризовали его с положительной стороны, как ответственного человека, который поддерживает их семью и оказывает им помощь по хозяйству», — говорится в сообщении. Инцидент произошел в октябре 2022 года. Двое мужчин отправились на рыбалку, взяв с собой двух собак. Кроме рыболовных снастей у приятелей было с собой ружье, которое лежало в деревянных санях. Одна из собак наступила лапой на спусковой крючок ружья, и оно выстрелило. Заряд попал в спину одному из рыбаков, он скончался на месте. Владелец ружья признан виновным в убийстве человека по неосторожности. Его осудили на 8 месяцев лишения свободы. Ранее URA.RU уже писала обо всех подробностях этого дела.

В Тобольске Тюменской области осудили владельца ружья, из которого собака застрелила рыбака. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления СКР. «В судебном заседании подсудимый вину признал. Дело рассмотрено в особом порядке. Судом было установлено, что подсудимый… ранее не судим, на учетах не состоит, имеет постоянную регистрацию. Потерпевшие охарактеризовали его с положительной стороны, как ответственного человека, который поддерживает их семью и оказывает им помощь по хозяйству», — говорится в сообщении. Инцидент произошел в октябре 2022 года. Двое мужчин отправились на рыбалку, взяв с собой двух собак. Кроме рыболовных снастей у приятелей было с собой ружье, которое лежало в деревянных санях. Одна из собак наступила лапой на спусковой крючок ружья, и оно выстрелило. Заряд попал в спину одному из рыбаков, он скончался на месте. Владелец ружья признан виновным в убийстве человека по неосторожности. Его осудили на 8 месяцев лишения свободы. Ранее URA.RU уже писала обо всех подробностях этого дела.