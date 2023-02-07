Бизнесменам ЯНАО в реализации проектов помогут москвичи

В ЯНАО специалисты из Москвы проведут обучение для предпринимателей сферы туризма

Бизнесменам в сфере туризма получить грант для реализации проекта поможет семинар Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Салехарде пройдет образовательный семинар для бизнесменов туристической отрасли. Обучение проведут специалисты московской школы Travel Business School, сообщает глава департамента туризма и молодежной политики ЯНАО Наиль Хайруллин в своем telegram-канале.

«Открыли прием заявок на образовательный акселератор, он даст вам фору при подаче проекта на грантовый конкурс, имеющий в этом году рекордный фонд в 27 млн рублей. Обучение бесплатное, пройдет в Салехарде, очно, в начале марта (дорогу и проживание оплачиваем), наставники — федеральная школа туризма и гостеприимства Travel Business School», — написал Наиль Хайруллин в Telegram.

Он сообщил, что участие в мероприятии подойдет для предпринимателей, желающих реализовать свой проект в туристической сфере. Это может быть как открытие гостиницы, так и проект новых экскурсионных маршрутов, частных музеев, а также создания сувенирной продукции с символикой округа.

Ранее URA.RU рассказало, что заявки на конкурс грантов в сфере туризма будет рассматривать фонд «Мой бизнес», получивший для этого полномочия. В пресс-службе окружного правительства объяснили, что условия подачи заявок на конкурс для соискателей не изменились.