Тюменского учителя, которого подозревают в развращении детей, отправили в СИЗО

10 февраля 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Мужчина пробудет в СИЗО до 5 апреля Фото: Сергей Русанов © URA.RU Учителя из тюменской школы отправили в СИЗО, где он будет содержаться под стражей до 5 апреля. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Мужчина подозревается в совершении развратных действий с несовершеннолетними. «Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 апреля. Обвиняется по ч. 1 статьи 135, „Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста“. Материалы поступили в суд 8 февраля», — сообщили в ведомстве. Как стало известно журналистам, родители школьников подозревают учителя истории в развратных действиях по отношению к их детям. По словам родителей, учитель присылал детям неоднозначные сообщения в соцсетях и приглашал к себе домой.

Учителя из тюменской школы отправили в СИЗО, где он будет содержаться под стражей до 5 апреля. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Мужчина подозревается в совершении развратных действий с несовершеннолетними. «Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 апреля. Обвиняется по ч. 1 статьи 135, „Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста“. Материалы поступили в суд 8 февраля», — сообщили в ведомстве. Как стало известно журналистам, родители школьников подозревают учителя истории в развратных действиях по отношению к их детям. По словам родителей, учитель присылал детям неоднозначные сообщения в соцсетях и приглашал к себе домой.