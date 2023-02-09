Тюменского учителя, которого подозревают в развращении детей, отправили в СИЗО

Учителя из тюменской школы отправили в СИЗО, где он будет содержаться под стражей до 5 апреля. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Мужчина подозревается в совершении развратных действий с несовершеннолетними.
«Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 апреля. Обвиняется по ч. 1 статьи 135, „Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста“. Материалы поступили в суд 8 февраля», — сообщили в ведомстве.
Как стало известно журналистам, родители школьников подозревают учителя истории в развратных действиях по отношению к их детям. По словам родителей, учитель присылал детям неоднозначные сообщения в соцсетях и приглашал к себе домой.
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