09 февраля 2023
08 февраля 2023

Тюменского учителя, которого подозревают в развращении детей, отправили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей заповедник истории политических репрессий
Мужчина пробудет в СИЗО до 5 апреля Фото:

Учителя из тюменской школы отправили в СИЗО, где он будет содержаться под стражей до 5 апреля. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Мужчина подозревается в совершении развратных действий с несовершеннолетними.

«Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 апреля. Обвиняется по ч. 1 статьи 135, „Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста“. Материалы поступили в суд 8 февраля», — сообщили в ведомстве.

Как стало известно журналистам, родители школьников подозревают учителя истории в развратных действиях по отношению к их детям. По словам родителей, учитель присылал детям неоднозначные сообщения в соцсетях и приглашал к себе домой.

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Учителя из тюменской школы отправили в СИЗО, где он будет содержаться под стражей до 5 апреля. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Мужчина подозревается в совершении развратных действий с несовершеннолетними. «Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 апреля. Обвиняется по ч. 1 статьи 135, „Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста“. Материалы поступили в суд 8 февраля», — сообщили в ведомстве. Как стало известно журналистам, родители школьников подозревают учителя истории в развратных действиях по отношению к их детям. По словам родителей, учитель присылал детям неоднозначные сообщения в соцсетях и приглашал к себе домой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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