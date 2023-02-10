Посла РФ вызвали в МИД Молдавии из-за ракеты

После того как неизвестная ракета пересекла воздушное пространство Молдавии, российского посла Олега Васнецова вызвали в МИД страны. Об этом сообщил глава пресс-службы министерства Даниел Водэ.
«Глава дипломатии Молдавии Нику Попеску распорядился о срочном вызове посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова в МИД», — заявил Водэ. Он отметил, что на встрече будет обсуждаться вопрос о недопустимости нарушения воздушного пространства Молдавии. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее в МИД Молдавии объявили, что ракета пересекла воздушное пространство страны. В обращении не была указана принадлежность ракеты к конкретной стране. Отмечается, что она летела в сторону Украины.
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