Тюменцы не получат дешевую ипотеку в 2023 году

13 февраля 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

Эксперты предполагают, что банки Тюмени повысят ипотечные ставки во второй половине 2023-го Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям Тюмени не стоит рассчитывать на снижение ипотечной ставки в 2023 году. Об этом на условиях анонимности рассказал URA.RU менеджер одного из крупных банков, работающих в Тюменской области. По его словам, на условия ипотечного кредитования влияет не только ключевая ставка Центробанка. «Мы в этом году процент точно понижать не планируем, и даже, скорее всего, во второй половине года его немного поднимем. Я не говорю о различных льготных программах, речь о базовой ипотеке. Мы только на ней зарабатываем, и терять прибыль нет ни смысла, ни желания», — пояснил URA.RU банкир. По мнению собеседника агентства, все ключевые банки в 2023 году будут искать возможность повысить базовый ипотечный процент. Например, сейчас ипотеку на квартиру в новостройке у «Сбербанка» можно получить под 12,2% годовых, у «ВТБ» — под 10,9%, у других банков тоже установлены свои минимумы. «Ключевую ставку Центробанк оставил прежней, но поменялись условия по семейной ипотеке, продлили ипотеку с господдержкой. В этих программах процент ниже, чем тот, под который мы берем деньги у Центробанка. На таких сделках банки не зарабатывают, поэтому мы постоянно ищем способ увеличить свою прибыль», — добавил URA.RU источник в банке. Он рекомендует тюменцам, планирующим покупку квартиры, не затягивать и совершать сделку в первой половине года. Ранее URA.RU рассказало, какое жилье предпочитают покупать тюменцы. Аналитики уверены: однокомнатные квартиры продолжат терять популярность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Тюмени не стоит рассчитывать на снижение ипотечной ставки в 2023 году. Об этом на условиях анонимности рассказал URA.RU менеджер одного из крупных банков, работающих в Тюменской области. По его словам, на условия ипотечного кредитования влияет не только ключевая ставка Центробанка. «Мы в этом году процент точно понижать не планируем, и даже, скорее всего, во второй половине года его немного поднимем. Я не говорю о различных льготных программах, речь о базовой ипотеке. Мы только на ней зарабатываем, и терять прибыль нет ни смысла, ни желания», — пояснил URA.RU банкир. По мнению собеседника агентства, все ключевые банки в 2023 году будут искать возможность повысить базовый ипотечный процент. Например, сейчас ипотеку на квартиру в новостройке у «Сбербанка» можно получить под 12,2% годовых, у «ВТБ» — под 10,9%, у других банков тоже установлены свои минимумы. «Ключевую ставку Центробанк оставил прежней, но поменялись условия по семейной ипотеке, продлили ипотеку с господдержкой. В этих программах процент ниже, чем тот, под который мы берем деньги у Центробанка. На таких сделках банки не зарабатывают, поэтому мы постоянно ищем способ увеличить свою прибыль», — добавил URA.RU источник в банке. Он рекомендует тюменцам, планирующим покупку квартиры, не затягивать и совершать сделку в первой половине года. Ранее URA.RU рассказало, какое жилье предпочитают покупать тюменцы. Аналитики уверены: однокомнатные квартиры продолжат терять популярность.