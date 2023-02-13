Узел связи расположен на территории нефтяного месторождения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Пермском крае АО «Связьтранснефть», которое является дочерней организацией компании «Транснефть», продает объект недвижимости, расположенный на землях спецназначения. Речь об узле связи в поселке Быркино Куединского района, выставленном на продажу через аукцион с начальной ценой более 540 тысяч рублей. Описание лота опубликовано в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».

«Реализация объекта недвижимости. Имущественный комплекс «Узел связи «Быркино». Одноэтажное кирпичное здание 1990 года постройки, а также земельный участок общей площадью 137 квадратных метров. Категория — земли промышленности, энергетики, связи, земли для космической деятельности, обороны, безопасности и специального назначения», — указано в конкурсной документации.

В техзадании уточняется, что объект расположен на территории Быркинского месторождения, где ведет нефтедобычу ООО «Лукойл-Пермь». Остановки общественного транспорта и объекты социальной инфраструктуры поблизости отсутствуют. Заявки на участие в конкурсе будут рассматриваться 17 марта 2023 года.

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