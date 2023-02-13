13 февраля 2023

Ozon рассказал, что на День влюбленных дарят жители ЯНАО. Скрин

Ozon: жители ЯНАО на День влюбленных дарят знаменитых уток Лалафанфан
© Служба новостей «URA.RU»
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Ликвидация незаконно установленного киоска. Снос. Челябинск, сердце, медведь, день влюбленных
Жители Ямала на День влюбленных дарят шоколад и мягкие игрушки Фото:

Жители ЯНАО активно готовились ко Дню всех влюбленных и покупали подарки на маркетплейсе Ozon. В пресс-службе интернет-магазина агентству рассказали, что больше всего возлюбленных стараются порадовать шоколадом и мягкими игрушками в виде знаменитых утят Лалафанфан.

«На 14 февраля жители ЯНАО предпочитают дарить своим любимым что-то не очень дорогое, но милое и приятное. Например, мягкие игрушки — их продажи на Ozon за неделю перед праздником выросли почти в 4 раза год к году. Самой большой популярностью сейчас пользуются утки Лалафанфан», — рассказали в пресс-службе интернет-магазина.

Среди популярных подарков также выделяют подарочные шоколадные наборы. Из более дорогих подарков ямальцы отдали предпочтение ювелирным украшениям. В тренде также бижутерия, украшения для волос, сумки и пояса. «Мужьям и бойфрендам дарят в основном часы, очки, спортивные аксессуары, зонты и кошельки», — сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Ранее сообщалось, что к предстоящим праздникам в ЯНАО начали дорожать цветы. По словам владельцев цветочных магазинов, некоторые цветы вырастут в цене на 100 рублей.

Жители ЯНАО на День влюбленных чаще дарят уток Лалафанфан

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Жители ЯНАО активно готовились ко Дню всех влюбленных и покупали подарки на маркетплейсе Ozon. В пресс-службе интернет-магазина агентству рассказали, что больше всего возлюбленных стараются порадовать шоколадом и мягкими игрушками в виде знаменитых утят Лалафанфан. «На 14 февраля жители ЯНАО предпочитают дарить своим любимым что-то не очень дорогое, но милое и приятное. Например, мягкие игрушки — их продажи на Ozon за неделю перед праздником выросли почти в 4 раза год к году. Самой большой популярностью сейчас пользуются утки Лалафанфан», — рассказали в пресс-службе интернет-магазина. Среди популярных подарков также выделяют подарочные шоколадные наборы. Из более дорогих подарков ямальцы отдали предпочтение ювелирным украшениям. В тренде также бижутерия, украшения для волос, сумки и пояса. «Мужьям и бойфрендам дарят в основном часы, очки, спортивные аксессуары, зонты и кошельки», — сообщили в пресс-службе маркетплейса. Ранее сообщалось, что к предстоящим праздникам в ЯНАО начали дорожать цветы. По словам владельцев цветочных магазинов, некоторые цветы вырастут в цене на 100 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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