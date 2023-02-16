На Zzbo работают пожарные расчеты
В Златоусте (Челябинская область) горит один из цехов бетонного завода Zzbo. На предприятии работают пожарные расчеты. Об этом 17 февраля URA.RU сообщил читатель.
«Серьезный пожар на Zzbo в поселке Балашиха. Пожарные уже приехали. Из-под кровли цеха идет дым», — сообщил URA.RU читатель и поделился видео.
ZZBO имеет семнадцать производственных цехов, общей площадью более 35 тысяч квадратных метров. На предприятии URA.RU сообщили, что пока неготовы комментировать причину пожара. В пресс-службе ГУ МЧС по региону пообещали озвучить подробности позже.
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