16 февраля 2023

В Златоусте горит завод. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Командно-штабная тренировка по ликвидации ЧС. Супряк, мчс, пожар, огонь, пожарный
На Zzbo работают пожарные расчеты Фото:

В Златоусте (Челябинская область) горит один из цехов бетонного завода Zzbo. На предприятии работают пожарные расчеты. Об этом 17 февраля URA.RU сообщил читатель.

«Серьезный пожар на Zzbo в поселке Балашиха. Пожарные уже приехали. Из-под кровли цеха идет дым», — сообщил URA.RU читатель и поделился видео.

ZZBO имеет семнадцать производственных цехов, общей площадью более 35 тысяч квадратных метров. На предприятии URA.RU сообщили, что пока неготовы комментировать причину пожара. В пресс-службе ГУ МЧС по региону пообещали озвучить подробности позже.

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В Златоусте (Челябинская область) горит один из цехов бетонного завода Zzbo. На предприятии работают пожарные расчеты. Об этом 17 февраля URA.RU сообщил читатель. «Серьезный пожар на Zzbo в поселке Балашиха. Пожарные уже приехали. Из-под кровли цеха идет дым», — сообщил URA.RU читатель и поделился видео. ZZBO имеет семнадцать производственных цехов, общей площадью более 35 тысяч квадратных метров. На предприятии URA.RU сообщили, что пока неготовы комментировать причину пожара. В пресс-службе ГУ МЧС по региону пообещали озвучить подробности позже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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