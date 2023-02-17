Батальон «Ахмат» передаст подарок для ЧВК «Вагнер»

«Ахмат» поможет ЧВК «Вагнер» с вооружением
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ЧВК «Вагнер» получит более 100 боеприпасов от батальона «Ахмат» после соответствующей просьбы от бойцов. Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер».
«Посмотрели ролик с парнями, которые просят боеприпасы. Договорились, что „Ахмат“ передаст 100 штук», — сказал Пригожин. Представитель «Ахмата» Апти Алаудинов отметил, что это не решит вопрос, но это будет «подарком, для фейерверка» на том участке, где работают ЧВК. Видео опубликовала
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