Батальон «Ахмат» передаст подарок для ЧВК «Вагнер»

Батальон «Ахмат» передаст ЧВК «Вагнер» более 100 боеприпасов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, армия, военные, донбасс, нашивка, война, шеврон, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, сво, кадыровцы
«Ахмат» поможет ЧВК «Вагнер» с вооружением Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ЧВК «Вагнер» получит более 100 боеприпасов от батальона «Ахмат» после соответствующей просьбы от бойцов. Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер».

«Посмотрели ролик с парнями, которые просят боеприпасы. Договорились, что „Ахмат“ передаст 100 штук», — сказал Пригожин. Представитель «Ахмата» Апти Алаудинов отметил, что это не решит вопрос, но это будет «подарком, для фейерверка» на том участке, где работают ЧВК. Видео опубликовала пресс-служба Пригожина.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ЧВК «Вагнер» получит более 100 боеприпасов от батальона «Ахмат» после соответствующей просьбы от бойцов. Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер». «Посмотрели ролик с парнями, которые просят боеприпасы. Договорились, что „Ахмат“ передаст 100 штук», — сказал Пригожин. Представитель «Ахмата» Апти Алаудинов отметил, что это не решит вопрос, но это будет «подарком, для фейерверка» на том участке, где работают ЧВК. Видео опубликовала пресс-служба Пригожина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...