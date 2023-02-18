Тюменцы поставили памятник местному «Хатико», который ждал хозяина 13 лет. Фото

19 февраля 2023 в 05:49 Размер текста - 17 +

Хозяин собаки погиб еще в 2009 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Тюменской области установили памятник собаке, которая прождала своего погибшего хозяина 13 лет. Мужчина был сбит машиной в 2009 году, после чего животное всю оставшуюся жизнь провело на месте ДТП. Об этой истории стало известно в соцсетях. «У пса по кличке Мишка в 2009 году на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск сбили хозяина. А в январе прошлого года не стало и Мишки. Когда Мишке было чуть более года они с хозяином отправились на рыбалку, но переходя дорогу по пешеходному переходу человек был сбит автомобилем. С тех пор пес жил на трассе, рыл норы, потом ему построили будку, несколько раз пытались забрать с опасной дороги. Но пес не мог жить на новом месте и всегда возвращался к месту трагедии. Так он прожил почти 13 лет. После смерти пса ему поставили памятник», — сообщил автор поста в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». Он также уточнил, что собака умерла в январе, а памятник ей поставили на трассе Р-404 в Тобольском районе, возле поворота на деревню Шестакова. Также там приложили фотографии, на которых запечатлены стихи с постамента и само животное при жизни. Ранее URA.RU рассказывало о том, что история тюменского «хатико» стала известна два года назад, когда люди поделились своими историями знакомства с собакой. По их словам, первые два года животное жило на остановке, а один из мужчин привозил каждый день еду для пса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Тюменской области установили памятник собаке, которая прождала своего погибшего хозяина 13 лет. Мужчина был сбит машиной в 2009 году, после чего животное всю оставшуюся жизнь провело на месте ДТП. Об этой истории стало известно в соцсетях. «У пса по кличке Мишка в 2009 году на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск сбили хозяина. А в январе прошлого года не стало и Мишки. Когда Мишке было чуть более года они с хозяином отправились на рыбалку, но переходя дорогу по пешеходному переходу человек был сбит автомобилем. С тех пор пес жил на трассе, рыл норы, потом ему построили будку, несколько раз пытались забрать с опасной дороги. Но пес не мог жить на новом месте и всегда возвращался к месту трагедии. Так он прожил почти 13 лет. После смерти пса ему поставили памятник», — сообщил автор поста в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». Он также уточнил, что собака умерла в январе, а памятник ей поставили на трассе Р-404 в Тобольском районе, возле поворота на деревню Шестакова. Также там приложили фотографии, на которых запечатлены стихи с постамента и само животное при жизни. Ранее URA.RU рассказывало о том, что история тюменского «хатико» стала известна два года назад, когда люди поделились своими историями знакомства с собакой. По их словам, первые два года животное жило на остановке, а один из мужчин привозил каждый день еду для пса.