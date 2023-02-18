Жители Тюменской области установили памятник собаке, которая прождала своего погибшего хозяина 13 лет. Мужчина был сбит машиной в 2009 году, после чего животное всю оставшуюся жизнь провело на месте ДТП. Об этой истории стало известно в соцсетях.
«У пса по кличке Мишка в 2009 году на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск сбили хозяина. А в январе прошлого года не стало и Мишки. Когда Мишке было чуть более года они с хозяином отправились на рыбалку, но переходя дорогу по пешеходному переходу человек был сбит автомобилем. С тех пор пес жил на трассе, рыл норы, потом ему построили будку, несколько раз пытались забрать с опасной дороги. Но пес не мог жить на новом месте и всегда возвращался к месту трагедии. Так он прожил почти 13 лет. После смерти пса ему поставили памятник», — сообщил автор поста в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте».
Он также уточнил, что собака умерла в январе, а памятник ей поставили на трассе Р-404 в Тобольском районе, возле поворота на деревню Шестакова. Также там приложили фотографии, на которых запечатлены стихи с постамента и само животное при жизни.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что история тюменского «хатико» стала известна два года назад, когда люди поделились своими историями знакомства с собакой. По их словам, первые два года животное жило на остановке, а один из мужчин привозил каждый день еду для пса.
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