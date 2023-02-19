19 февраля 2023
18 февраля 2023
17 февраля 2023

В Тюмени закрывается известная сеть магазинов

В конце марта в Тюмени перестанет работать сеть магазинов «Профессионал»
© Служба новостей «URA.RU»
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В конце марта в Тюмени закроются все четыре магазина «Профессионал». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники одного из филиалов. Здесь была представлена широкая линейка товаров для салонов красоты и парикмахерских.

«Мы работаем до конца марта. Сейчас к нам уже перестали приходить новые поставки, распродаем оставшийся товар со скидками от 40 до 50 процентов. О причинах закрытия магазина руководство нам не сообщило», — рассказала сотрудница магазина.

Сеть магазинов «Профессионал» была представлена в Тюмени в четырех крупных торговых центрах города. Здесь продавали товары и материалы для салонов красоты и парикмахерских — всего более 50 брендов для мастеров и специалистов индустрии.

В центральном офисе корреспонденту URA.RU информацию о закрытии магазинов в Тюмени подтвердили. Причины ухода компании из города сотрудники офиса раскрывать не стали.

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В конце марта в Тюмени закроются все четыре магазина «Профессионал». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники одного из филиалов. Здесь была представлена широкая линейка товаров для салонов красоты и парикмахерских. «Мы работаем до конца марта. Сейчас к нам уже перестали приходить новые поставки, распродаем оставшийся товар со скидками от 40 до 50 процентов. О причинах закрытия магазина руководство нам не сообщило», — рассказала сотрудница магазина. Сеть магазинов «Профессионал» была представлена в Тюмени в четырех крупных торговых центрах города. Здесь продавали товары и материалы для салонов красоты и парикмахерских — всего более 50 брендов для мастеров и специалистов индустрии. В центральном офисе корреспонденту URA.RU информацию о закрытии магазинов в Тюмени подтвердили. Причины ухода компании из города сотрудники офиса раскрывать не стали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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