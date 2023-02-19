В Тюмени закрывается известная сеть магазинов

В конце марта в Тюмени перестанет работать сеть магазинов «Профессионал»

Сейчас на ассортимент сети действуют скидки до 50% Фото: Размик Закарян © URA.RU

В конце марта в Тюмени закроются все четыре магазина «Профессионал». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники одного из филиалов. Здесь была представлена широкая линейка товаров для салонов красоты и парикмахерских.

«Мы работаем до конца марта. Сейчас к нам уже перестали приходить новые поставки, распродаем оставшийся товар со скидками от 40 до 50 процентов. О причинах закрытия магазина руководство нам не сообщило», — рассказала сотрудница магазина.

Сеть магазинов «Профессионал» была представлена в Тюмени в четырех крупных торговых центрах города. Здесь продавали товары и материалы для салонов красоты и парикмахерских — всего более 50 брендов для мастеров и специалистов индустрии.

В центральном офисе корреспонденту URA.RU информацию о закрытии магазинов в Тюмени подтвердили. Причины ухода компании из города сотрудники офиса раскрывать не стали.