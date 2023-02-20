Мэр Хатая: люди оказались под завалами после нового землетрясения в Турции

Под завалами домов после новых землетрясений в Турции оказались люди. Об этом сообщил губернатор турецкой провинции Хатай Лютфю Саваш.
«К сожалению, обрушились несколько домов, под завалами остались люди», — констатировал Саваш в эфире телеканала NTV. Он отметил, что спасатели направились на помощь. Журналисты также передали, что после землетрясений в Хатае курсирует большое количество машин скорой. Турецкий телеканал CNN Türk передает с места события, что под завалами одного из домов есть годовалый ребенок.
Сегодня, 20 февраля, на границе Турции и Сирии зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 6,3 балла. Оно ощущалось также в Ливане, Сирии, на Кипре и в Израиле. В Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции предупредили, что граждане Турции не должны приближаться к морю в провинции Хатай из-за риска повышения уровня воды.
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Под завалами домов после новых землетрясений в Турции оказались люди. Об этом сообщил губернатор турецкой провинции Хатай Лютфю Саваш. «К сожалению, обрушились несколько домов, под завалами остались люди», — констатировал Саваш в эфире телеканала NTV. Он отметил, что спасатели направились на помощь. Журналисты также передали, что после землетрясений в Хатае курсирует большое количество машин скорой. Турецкий телеканал CNN Türk передает с места события, что под завалами одного из домов есть годовалый ребенок. Сегодня, 20 февраля, на границе Турции и Сирии зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 6,3 балла. Оно ощущалось также в Ливане, Сирии, на Кипре и в Израиле. В Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции предупредили, что граждане Турции не должны приближаться к морю в провинции Хатай из-за риска повышения уровня воды.