Мэр Хатая: люди оказались под завалами после нового землетрясения в Турции

20 февраля 2023 в 23:47 Размер текста - 17 +

Глава турецкого Хатая Лютфю Саваш сообщил о людях под завалами домов после новых землетрясений Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Под завалами домов после новых землетрясений в Турции оказались люди. Об этом сообщил губернатор турецкой провинции Хатай Лютфю Саваш. «К сожалению, обрушились несколько домов, под завалами остались люди», — констатировал Саваш в эфире телеканала NTV . Он отметил, что спасатели направились на помощь. Журналисты также передали, что после землетрясений в Хатае курсирует большое количество машин скорой. Турецкий телеканал CNN Türk передает с места события, что под завалами одного из домов есть годовалый ребенок. Сегодня, 20 февраля, на границе Турции и Сирии зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 6,3 балла. Оно ощущалось также в Ливане, Сирии, на Кипре и в Израиле. В Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции предупредили, что граждане Турции не должны приближаться к морю в провинции Хатай из-за риска повышения уровня воды.

Под завалами домов после новых землетрясений в Турции оказались люди. Об этом сообщил губернатор турецкой провинции Хатай Лютфю Саваш. «К сожалению, обрушились несколько домов, под завалами остались люди», — констатировал Саваш в эфире телеканала NTV. Он отметил, что спасатели направились на помощь. Журналисты также передали, что после землетрясений в Хатае курсирует большое количество машин скорой. Турецкий телеканал CNN Türk передает с места события, что под завалами одного из домов есть годовалый ребенок. Сегодня, 20 февраля, на границе Турции и Сирии зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 6,3 балла. Оно ощущалось также в Ливане, Сирии, на Кипре и в Израиле. В Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции предупредили, что граждане Турции не должны приближаться к морю в провинции Хатай из-за риска повышения уровня воды.