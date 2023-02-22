В Кургане внедорожник провалился в яму (архивное фото)
На перекрестке улиц Ленина — Коли Мяготина в Кургане внедорожник провалился в яму на месте ремонта дороги. Автомобиль пришлось вытаскивать экскаватором. Об этом очевидцы сообщили в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте».
«Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором! Внедорожник хотел проехать с Ленина на Коли Мяготина!», — написал автор видео.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане водитель снес бетонное ограждение на Чеховском мосту. Авария произошла через сутки после начала ремонтных работ на путепроводе. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Lada Granta получил телесные повреждения.
О важных для каждого курганца событиях — в Telegram-канале «Курганистан». Подпишитесь, жмите на ссылку.