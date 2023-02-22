В центре Кургана экскаватору пришлось вытаскивать внедорожник из ямы. Видео

23 февраля 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

В Кургане внедорожник провалился в яму (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На перекрестке улиц Ленина — Коли Мяготина в Кургане внедорожник провалился в яму на месте ремонта дороги. Автомобиль пришлось вытаскивать экскаватором. Об этом очевидцы сообщили в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором! Внедорожник хотел проехать с Ленина на Коли Мяготина!», — написал автор видео. Ранее URA.RU писало, что в Кургане водитель снес бетонное ограждение на Чеховском мосту. Авария произошла через сутки после начала ремонтных работ на путепроводе. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Lada Granta получил телесные повреждения.

На перекрестке улиц Ленина — Коли Мяготина в Кургане внедорожник провалился в яму на месте ремонта дороги. Автомобиль пришлось вытаскивать экскаватором. Об этом очевидцы сообщили в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором! Внедорожник хотел проехать с Ленина на Коли Мяготина!», — написал автор видео. Ранее URA.RU писало, что в Кургане водитель снес бетонное ограждение на Чеховском мосту. Авария произошла через сутки после начала ремонтных работ на путепроводе. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Lada Granta получил телесные повреждения.