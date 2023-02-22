22 февраля 2023

В центре Кургана экскаватору пришлось вытаскивать внедорожник из ямы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дорог в рамках национального проекта. Курган, яма, ремонт дороги, дорожная техника, раскопки
В Кургане внедорожник провалился в яму (архивное фото) Фото:

На перекрестке улиц Ленина — Коли Мяготина в Кургане внедорожник провалился в яму на месте ремонта дороги. Автомобиль пришлось вытаскивать экскаватором. Об этом очевидцы сообщили в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором! Внедорожник хотел проехать с Ленина на Коли Мяготина!», — написал автор видео.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане водитель снес бетонное ограждение на Чеховском мосту. Авария произошла через сутки после начала ремонтных работ на путепроводе. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Lada Granta получил телесные повреждения.

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На перекрестке улиц Ленина — Коли Мяготина в Кургане внедорожник провалился в яму на месте ремонта дороги. Автомобиль пришлось вытаскивать экскаватором. Об этом очевидцы сообщили в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором! Внедорожник хотел проехать с Ленина на Коли Мяготина!», — написал автор видео. Ранее URA.RU писало, что в Кургане водитель снес бетонное ограждение на Чеховском мосту. Авария произошла через сутки после начала ремонтных работ на путепроводе. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Lada Granta получил телесные повреждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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