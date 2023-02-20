Александр Моор находится в командировке в Луганской Народной Республике
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Тюменский губернатор Александр Моор сообщил, что привез на передовую сибирскую погоду. Об этом глава Тюменской области, находящийся с делегацией региона в ЛНР, написал в своем telegram-канале.
«На передовую привезли сибирскую погоду. Как на заказ пошел плотный снег: лучшая маскировка для наших снайперов и укрытие от воздушной разведки», — рассказал Моор подписчикам telegram-канала.
Глава региона с воскресенья находится в ЛНР. Он уже побывал у военнослужащих в ремонтном подразделении, где восстанавливают тяжелую технику. Также Моор встретился с бойцами батальона «Кедр», находящимися возле передовой.
Как только тюменский губернатор приехал на встречу с бойцами, повалил плотный снег, что редкость для Донбасса
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