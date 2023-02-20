20 февраля 2023
19 февраля 2023

Тюменский губернатор сообщил, что привез на передовую сибирскую погоду. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Якушев и Моор. Тюмень, моор александр, моор
Александр Моор находится в командировке в Луганской Народной Республике Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Тюменский губернатор Александр Моор сообщил, что привез на передовую сибирскую погоду. Об этом глава Тюменской области, находящийся с делегацией региона в ЛНР, написал в своем telegram-канале.

«На передовую привезли сибирскую погоду. Как на заказ пошел плотный снег: лучшая маскировка для наших снайперов и укрытие от воздушной разведки», — рассказал Моор подписчикам telegram-канала.

Глава региона с воскресенья находится в ЛНР. Он уже побывал у военнослужащих в ремонтном подразделении, где восстанавливают тяжелую технику. Также Моор встретился с бойцами батальона «Кедр», находящимися возле передовой.

Как только тюменский губернатор приехал на встречу с бойцами, повалил плотный снег, что редкость для Донбасса

О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменский губернатор Александр Моор сообщил, что привез на передовую сибирскую погоду. Об этом глава Тюменской области, находящийся с делегацией региона в ЛНР, написал в своем telegram-канале. «На передовую привезли сибирскую погоду. Как на заказ пошел плотный снег: лучшая маскировка для наших снайперов и укрытие от воздушной разведки», — рассказал Моор подписчикам telegram-канала. Глава региона с воскресенья находится в ЛНР. Он уже побывал у военнослужащих в ремонтном подразделении, где восстанавливают тяжелую технику. Также Моор встретился с бойцами батальона «Кедр», находящимися возле передовой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...