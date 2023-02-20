Александр Моор находится в командировке в Луганской Народной Республике Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Тюменский губернатор Александр Моор сообщил, что привез на передовую сибирскую погоду. Об этом глава Тюменской области, находящийся с делегацией региона в ЛНР, написал в своем telegram-канале.

«На передовую привезли сибирскую погоду. Как на заказ пошел плотный снег: лучшая маскировка для наших снайперов и укрытие от воздушной разведки», — рассказал Моор подписчикам telegram-канала.

Глава региона с воскресенья находится в ЛНР. Он уже побывал у военнослужащих в ремонтном подразделении, где восстанавливают тяжелую технику. Также Моор встретился с бойцами батальона «Кедр», находящимися возле передовой.