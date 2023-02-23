23 февраля 2023
22 февраля 2023

В Тюмени продают гостиницу за 650 тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Шереметьево, терминал
Всего в хостеле представлено 48 спальных мест Фото:

В Тюмени на продажу выставлена мини-гостиница за 650 тысяч рублей. Здание расположено в районе Дома обороны. Объявление опубликовано на официальном сайте агентства недвижимости «Этажи».

«Продается действующая гостиница-хостел в современном районе города. Работает более пяти лет. Высокий рейтинг, средняя оценка на сайте путешествий 4,8. Основной ориентир делается на студентов. Цена — 650 тысяч рублей», — сообщается на сайте.

В гостинице представлены по два номера категорий «люкс», «комфорт» и «стандарт». Всего в хостеле 48 спальных мест. Также оборудованы гостевой зал и общая кухня. Продавец уточнил, что готов предоставить новому собственнику финансовую помощь.

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В Тюмени на продажу выставлена мини-гостиница за 650 тысяч рублей. Здание расположено в районе Дома обороны. Объявление опубликовано на официальном сайте агентства недвижимости «Этажи». «Продается действующая гостиница-хостел в современном районе города. Работает более пяти лет. Высокий рейтинг, средняя оценка на сайте путешествий 4,8. Основной ориентир делается на студентов. Цена — 650 тысяч рублей», — сообщается на сайте. В гостинице представлены по два номера категорий «люкс», «комфорт» и «стандарт». Всего в хостеле 48 спальных мест. Также оборудованы гостевой зал и общая кухня. Продавец уточнил, что готов предоставить новому собственнику финансовую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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