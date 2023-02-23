В Тюмени продают гостиницу за 650 тысяч рублей. Фото

24 февраля 2023 в 01:08 Размер текста - 17 +

Всего в хостеле представлено 48 спальных мест Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени на продажу выставлена мини-гостиница за 650 тысяч рублей. Здание расположено в районе Дома обороны. Объявление опубликовано на официальном сайте агентства недвижимости «Этажи». «Продается действующая гостиница-хостел в современном районе города. Работает более пяти лет. Высокий рейтинг, средняя оценка на сайте путешествий 4,8. Основной ориентир делается на студентов. Цена — 650 тысяч рублей», — сообщается на сайте. В гостинице представлены по два номера категорий «люкс», «комфорт» и «стандарт». Всего в хостеле 48 спальных мест. Также оборудованы гостевой зал и общая кухня. Продавец уточнил, что готов предоставить новому собственнику финансовую помощь.

В Тюмени на продажу выставлена мини-гостиница за 650 тысяч рублей. Здание расположено в районе Дома обороны. Объявление опубликовано на официальном сайте агентства недвижимости «Этажи». «Продается действующая гостиница-хостел в современном районе города. Работает более пяти лет. Высокий рейтинг, средняя оценка на сайте путешествий 4,8. Основной ориентир делается на студентов. Цена — 650 тысяч рублей», — сообщается на сайте. В гостинице представлены по два номера категорий «люкс», «комфорт» и «стандарт». Всего в хостеле 48 спальных мест. Также оборудованы гостевой зал и общая кухня. Продавец уточнил, что готов предоставить новому собственнику финансовую помощь.