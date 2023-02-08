08 февраля 2023
07 февраля 2023

В ХМАО продается фермерское хозяйство с овощехранилищем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Молочная ферма ООО «Ударник». Екатеринбург, корова, коровник, животноводство, молочная ферма ударник
Фермерское хозяйство в ХМАО продается за 35 млн рублей Фото:

В Нефтеюганском районе ХМАО на продажу выставлено фермерское хозяйство за 35 млн рублей. На объекте есть необходимые техника и здания, в том числе овощехранилище. Объявление опубликовано на сайте Avito.

«Продается фермерское хозяйство, территория 44 га, из них 36 га в собственности. Два поля для посадки картофеля, дом с пропиской 130 кв, двухэтажное здание для производства и проживания персонала, сарай 900 кв, заброшенный свинарник 200 кв, три здания без назначения, овощехранилище и погреб», — указано в объявлении.

Продавец указал, что хозяйство находится в девяти километрах от города. На территории имеются три скважины, два септика, холодный гараж, техника. «Территория имеет множество перспектив в плане заготовки дров, активного отдыха, сельхозтуризма», — отмечается в объявлении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе ХМАО на продажу выставлена усадьба с фермерским хозяйством. Стоимость объекта — 80 млн рублей.

Стоимость объекта — 35 млн рублей
На территории хозяйства есть дом, двухэтажное здание для производства и проживания персонала, сарай, свинарник, три здания без назначения, овощехранилище и погреб

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В Нефтеюганском районе ХМАО на продажу выставлено фермерское хозяйство за 35 млн рублей. На объекте есть необходимые техника и здания, в том числе овощехранилище. Объявление опубликовано на сайте Avito. «Продается фермерское хозяйство, территория 44 га, из них 36 га в собственности. Два поля для посадки картофеля, дом с пропиской 130 кв, двухэтажное здание для производства и проживания персонала, сарай 900 кв, заброшенный свинарник 200 кв, три здания без назначения, овощехранилище и погреб», — указано в объявлении. Продавец указал, что хозяйство находится в девяти километрах от города. На территории имеются три скважины, два септика, холодный гараж, техника. «Территория имеет множество перспектив в плане заготовки дров, активного отдыха, сельхозтуризма», — отмечается в объявлении. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе ХМАО на продажу выставлена усадьба с фермерским хозяйством. Стоимость объекта — 80 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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