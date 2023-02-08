В ХМАО продается фермерское хозяйство с овощехранилищем. Фото

09 февраля 2023 в 04:34 Размер текста - 17 +

Фермерское хозяйство в ХМАО продается за 35 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нефтеюганском районе ХМАО на продажу выставлено фермерское хозяйство за 35 млн рублей. На объекте есть необходимые техника и здания, в том числе овощехранилище. Объявление опубликовано на сайте Avito. «Продается фермерское хозяйство, территория 44 га, из них 36 га в собственности. Два поля для посадки картофеля, дом с пропиской 130 кв, двухэтажное здание для производства и проживания персонала, сарай 900 кв, заброшенный свинарник 200 кв, три здания без назначения, овощехранилище и погреб», — указано в объявлении. Продавец указал, что хозяйство находится в девяти километрах от города. На территории имеются три скважины, два септика, холодный гараж, техника. «Территория имеет множество перспектив в плане заготовки дров, активного отдыха, сельхозтуризма», — отмечается в объявлении. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе ХМАО на продажу выставлена усадьба с фермерским хозяйством. Стоимость объекта — 80 млн рублей. Стоимость объекта — 35 млн рублей avito.ru На территории хозяйства есть дом, двухэтажное здание для производства и проживания персонала, сарай, свинарник, три здания без назначения, овощехранилище и погреб avito.ru

В Нефтеюганском районе ХМАО на продажу выставлено фермерское хозяйство за 35 млн рублей. На объекте есть необходимые техника и здания, в том числе овощехранилище. Объявление опубликовано на сайте Avito. «Продается фермерское хозяйство, территория 44 га, из них 36 га в собственности. Два поля для посадки картофеля, дом с пропиской 130 кв, двухэтажное здание для производства и проживания персонала, сарай 900 кв, заброшенный свинарник 200 кв, три здания без назначения, овощехранилище и погреб», — указано в объявлении. Продавец указал, что хозяйство находится в девяти километрах от города. На территории имеются три скважины, два септика, холодный гараж, техника. «Территория имеет множество перспектив в плане заготовки дров, активного отдыха, сельхозтуризма», — отмечается в объявлении. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе ХМАО на продажу выставлена усадьба с фермерским хозяйством. Стоимость объекта — 80 млн рублей.