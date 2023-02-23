23 февраля 2023
22 февраля 2023

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков внесен в санкционный список Минфина США

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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в Челябинске. Челябинск , фальков валерий
Валерий Фальков внесен в санкционный список управления по контролю за иностранными активами Минфина США Фото:
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Экс-ректор Тюменского государственного университета, а нынче министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков внесен в санкционный список специальной комиссии Минфина США. Эта информация опубликована сегодня на сайте американского министерства.

«Министерство обновило список, добавив в него, среди прочих, Валерия Николаевича Фалькова, родившегося в 1978 году в Тюмени. Имя внесено в индивидуальный санкционный список управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США», — говорится в сообщении.

Известно, что в декабре 2022 года Валерий Фальков уже был внесен в санкционный список Евросоюза. А до этого попал в аналогичные списки Украины и Швейцарии.

Персональные санкционные списки начали появляться в США и Евросоюзе в ответ на начало специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. О ее начале в феврале 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. Ранее агентство сообщало, что Валерий Фальков и Александр Моор внесены в санкционные списки Австралии.

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Экс-ректор Тюменского государственного университета, а нынче министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков внесен в санкционный список специальной комиссии Минфина США. Эта информация опубликована сегодня на сайте американского министерства. «Министерство обновило список, добавив в него, среди прочих, Валерия Николаевича Фалькова, родившегося в 1978 году в Тюмени. Имя внесено в индивидуальный санкционный список управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США», — говорится в сообщении. Известно, что в декабре 2022 года Валерий Фальков уже был внесен в санкционный список Евросоюза. А до этого попал в аналогичные списки Украины и Швейцарии. Персональные санкционные списки начали появляться в США и Евросоюзе в ответ на начало специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. О ее начале в феврале 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. Ранее агентство сообщало, что Валерий Фальков и Александр Моор внесены в санкционные списки Австралии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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