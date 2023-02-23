Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков внесен в санкционный список Минфина США

24 февраля 2023 в 20:03 Размер текста - 17 +

Валерий Фальков внесен в санкционный список управления по контролю за иностранными активами Минфина США Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Экс-ректор Тюменского государственного университета, а нынче министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков внесен в санкционный список специальной комиссии Минфина США. Эта информация опубликована сегодня на сайте американского министерства. «Министерство обновило список, добавив в него, среди прочих, Валерия Николаевича Фалькова, родившегося в 1978 году в Тюмени. Имя внесено в индивидуальный санкционный список управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США», — говорится в сообщении. Известно, что в декабре 2022 года Валерий Фальков уже был внесен в санкционный список Евросоюза. А до этого попал в аналогичные списки Украины и Швейцарии. Персональные санкционные списки начали появляться в США и Евросоюзе в ответ на начало специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. О ее начале в феврале 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. Ранее агентство сообщало, что Валерий Фальков и Александр Моор внесены в санкционные списки Австралии.

Экс-ректор Тюменского государственного университета, а нынче министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков внесен в санкционный список специальной комиссии Минфина США. Эта информация опубликована сегодня на сайте американского министерства. «Министерство обновило список, добавив в него, среди прочих, Валерия Николаевича Фалькова, родившегося в 1978 году в Тюмени. Имя внесено в индивидуальный санкционный список управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США», — говорится в сообщении. Известно, что в декабре 2022 года Валерий Фальков уже был внесен в санкционный список Евросоюза. А до этого попал в аналогичные списки Украины и Швейцарии. Персональные санкционные списки начали появляться в США и Евросоюзе в ответ на начало специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. О ее начале в феврале 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. Ранее агентство сообщало, что Валерий Фальков и Александр Моор внесены в санкционные списки Австралии.