Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков внесен в санкционный список Минфина США

Экс-ректор Тюменского государственного университета, а нынче министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков внесен в санкционный список специальной комиссии Минфина США. Эта информация опубликована сегодня на сайте американского министерства.
«Министерство обновило список, добавив в него, среди прочих, Валерия Николаевича Фалькова, родившегося в 1978 году в Тюмени. Имя внесено в индивидуальный санкционный список управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США», — говорится в сообщении.
Известно, что в декабре 2022 года Валерий Фальков уже был внесен в санкционный список Евросоюза. А до этого попал в аналогичные списки Украины и Швейцарии.
Персональные санкционные списки начали появляться в США и Евросоюзе в ответ на начало специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. О ее начале в феврале 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. Ранее агентство сообщало, что Валерий Фальков и Александр Моор внесены в санкционные списки Австралии.
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