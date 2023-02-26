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В Кургане построят стоянку для автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожный вокзал. Курган, зима, автобусы на остановке, автобусный вокзал
В Кургане построят гараж для стоянки автобусов Фото:

Власти Кургана выдали разрешение на строительство гаража для стоянки автобусов. Соответствующая информация размещена на сайте администрации города.

«Застройщик: физическое лицо. Разрешение на строительство гаража для стоянки автобусов по улице Бурова- Петрова, 120д в Кургане», — указано на сайте мэрии. По данным кадастровой карты, площадь земельного участка под строительство объекта составляет около 2,8 тысяч квадратных метров.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане перестроят гостиницу, где останавливаются иностранные туристы. Объект расположен недалеко от Центра имени Илизарова в микрорайоне Рябково. Также сообщалось, что в центре города появится новый фитнес-центр. Его построят рядом с Центральным стадионом в районе пересечения улиц Советская — Кравченко.

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Власти Кургана выдали разрешение на строительство гаража для стоянки автобусов. Соответствующая информация размещена на сайте администрации города. «Застройщик: физическое лицо. Разрешение на строительство гаража для стоянки автобусов по улице Бурова- Петрова, 120д в Кургане», — указано на сайте мэрии. По данным кадастровой карты, площадь земельного участка под строительство объекта составляет около 2,8 тысяч квадратных метров. Ранее URA.RU писало, что в Кургане перестроят гостиницу, где останавливаются иностранные туристы. Объект расположен недалеко от Центра имени Илизарова в микрорайоне Рябково. Также сообщалось, что в центре города появится новый фитнес-центр. Его построят рядом с Центральным стадионом в районе пересечения улиц Советская — Кравченко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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