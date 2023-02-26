В Кургане построят стоянку для автобусов

27 февраля 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

В Кургане построят гараж для стоянки автобусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Кургана выдали разрешение на строительство гаража для стоянки автобусов. Соответствующая информация размещена на сайте администрации города. «Застройщик: физическое лицо. Разрешение на строительство гаража для стоянки автобусов по улице Бурова- Петрова, 120д в Кургане», — указано на сайте мэрии. По данным кадастровой карты, площадь земельного участка под строительство объекта составляет около 2,8 тысяч квадратных метров. Ранее URA.RU писало, что в Кургане перестроят гостиницу, где останавливаются иностранные туристы. Объект расположен недалеко от Центра имени Илизарова в микрорайоне Рябково. Также сообщалось, что в центре города появится новый фитнес-центр. Его построят рядом с Центральным стадионом в районе пересечения улиц Советская — Кравченко.

Власти Кургана выдали разрешение на строительство гаража для стоянки автобусов. Соответствующая информация размещена на сайте администрации города. «Застройщик: физическое лицо. Разрешение на строительство гаража для стоянки автобусов по улице Бурова- Петрова, 120д в Кургане», — указано на сайте мэрии. По данным кадастровой карты, площадь земельного участка под строительство объекта составляет около 2,8 тысяч квадратных метров. Ранее URA.RU писало, что в Кургане перестроят гостиницу, где останавливаются иностранные туристы. Объект расположен недалеко от Центра имени Илизарова в микрорайоне Рябково. Также сообщалось, что в центре города появится новый фитнес-центр. Его построят рядом с Центральным стадионом в районе пересечения улиц Советская — Кравченко.