В Тобольском районе Тюменской области вырубят 214 миллионов квадратных метров леса

Тюменские пиломатериалы вывозят не только в страны ближнего зарубежья, но и в Китай, ОАЭ и Египет Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Департамент лесного комплекса Тюменской области отдаст в аренду местному леспрому 21,4 тысячи гектаров (это 214 миллионов квадратных метров) в Тобольском районе. Информация об этом содержится в приказе, размещенном на официальном сайте правительства Тюменской области. Приказ подписан исполняющим обязанности директора департамента Еленой Зобниной.

«В аренду предоставляется пять участков в Носкинском участковом лесничестве Тобольского района. Общая площадь всех пяти участков — 21,4 тысячи гектаров. Разрешенное использование на всех пяти участках — заготовка древисины, участки предоставляются в аренду на 49 лет», — говорится в приложении к приказу.

Согласно документу, торги должны быть проведены 21 марта 2023 года. Контроль за исполнением приказа Зобнина исполнит самостоятельно. Для сравнения, за 2022 год на территории всей Тюменской области высадили сеянцы хвойных и других пород на территории почти 7 тыс. гектаров — это в 3 раза меньше, чем вырубят только в Тобольском районе. Будут ли предоставлены в аренду леспрому участки в других районах области, пока неизвестно.

URA.RU направило письменный запрос в департамент лесного комплекса Тюменской области, ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что лесозаготовители Тюменской области ищут новые рынки сбыта на Востоке.