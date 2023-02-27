США лидируют среди направлений почтовых посылок из Курганской области

28 февраля 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

Курганцы отправили около тысячи международных посылок в США Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Курганской области среди международных направлений чаще всего оправляют посылки в США. Об этом URA.RU сообщили в отделе по маркетингу и корпоративным коммуникациям АО «Почта России». «Почта России составила топ наиболее востребованных направлений экспорта почтовых отправлений из Кургана и Курганской области. Больше всего посылок за границу зауральцы адресовали в США (28%), Казахстан (8%), Германию и Израиль (по 7%) и Китай (6%)», — говорится в сообщении компании. Всего в прошлом году курганцы отправили около трех тысяч международных посылок. Более половины таких отправлений (57%) — это мелкие пакеты весом до двух кг, остальное — это более весомые посылки и курьерские отправления. Сейчас для международного посылочного обмена жителям региона доступны 126 стран. В Почте России также отметили, что курганские экспортеры могут получить скидку до 80% на почтовые отправления в более чем 115 стран. Льготой смогут воспользоваться интернет-магазины и продавцы маркетплейсов, которые подключились к государственной программе субсидирования. Ранее URA.RU писало, что курганец получил от друга из США посылку с марихуаной под видом конфет. Мужчину задержали сотрудники Уральской оперативной таможни и полицейские. Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Курганской области среди международных направлений чаще всего оправляют посылки в США. Об этом URA.RU сообщили в отделе по маркетингу и корпоративным коммуникациям АО «Почта России». «Почта России составила топ наиболее востребованных направлений экспорта почтовых отправлений из Кургана и Курганской области. Больше всего посылок за границу зауральцы адресовали в США (28%), Казахстан (8%), Германию и Израиль (по 7%) и Китай (6%)», — говорится в сообщении компании. Всего в прошлом году курганцы отправили около трех тысяч международных посылок. Более половины таких отправлений (57%) — это мелкие пакеты весом до двух кг, остальное — это более весомые посылки и курьерские отправления. Сейчас для международного посылочного обмена жителям региона доступны 126 стран. В Почте России также отметили, что курганские экспортеры могут получить скидку до 80% на почтовые отправления в более чем 115 стран. Льготой смогут воспользоваться интернет-магазины и продавцы маркетплейсов, которые подключились к государственной программе субсидирования. Ранее URA.RU писало, что курганец получил от друга из США посылку с марихуаной под видом конфет. Мужчину задержали сотрудники Уральской оперативной таможни и полицейские. Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотиков.