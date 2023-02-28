Сотрудников здания пермского заксобрания эвакуировали из-за курения в кабинете депутата ГД

01 марта 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

В здании расположены несколько министерств и заксобрание Фото: Сергей Русанов © URA.RU В здании заксобрания на ул. Ленина, 51 в Перми сработала пожарная сигнализация. Всех сотрудников эвакуировали, но вернули обратно. По официальной версии, это была ложная тревога. Однако источник в администрации губернатора Пермского края (является распорядителем здания) уверяет, что сигнализация якобы сработала из-за курения в кабинете №924, который занимает приемная депутата Госдумы Игоря Шубина. «Хозяйственные службы осмотрели здание. В кабинете №924 был сильный запах сигарет. Сейчас несколько ведомств, которые работают на Ленина, 51, готовят письмо в адрес депутата Игоря Шубина, которому отведен кабинет с требованием урегулировать ситуацию», — говорит инсайдер. Они отмечают, что сигнализация срабатывает постоянно, и это уже заметно надоело сотрудникам. В 10-этажном здании на ул. Ленина, 51 расположены аппарат заксобрания, депутаты, омбудсмен, минсоц, минздрав, минфин и еще несколько ведомств. В окружении Игоря Шубина уверяют, что ключи от кабинета есть только у его помощницы и у самого депутата. Шубин сейчас в Москве, помощницы в момент срабатывания сигнализации не было на месте. Соседи Шубина по девятому этажу также не заметили ничего подозрительного. «Возможно, ключи есть у кого-то еще», — считают сотрудники на Ленина, 51, недовольные ситуацией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В здании заксобрания на ул. Ленина, 51 в Перми сработала пожарная сигнализация. Всех сотрудников эвакуировали, но вернули обратно. По официальной версии, это была ложная тревога. Однако источник в администрации губернатора Пермского края (является распорядителем здания) уверяет, что сигнализация якобы сработала из-за курения в кабинете №924, который занимает приемная депутата Госдумы Игоря Шубина. «Хозяйственные службы осмотрели здание. В кабинете №924 был сильный запах сигарет. Сейчас несколько ведомств, которые работают на Ленина, 51, готовят письмо в адрес депутата Игоря Шубина, которому отведен кабинет с требованием урегулировать ситуацию», — говорит инсайдер. Они отмечают, что сигнализация срабатывает постоянно, и это уже заметно надоело сотрудникам. В 10-этажном здании на ул. Ленина, 51 расположены аппарат заксобрания, депутаты, омбудсмен, минсоц, минздрав, минфин и еще несколько ведомств. В окружении Игоря Шубина уверяют, что ключи от кабинета есть только у его помощницы и у самого депутата. Шубин сейчас в Москве, помощницы в момент срабатывания сигнализации не было на месте. Соседи Шубина по девятому этажу также не заметили ничего подозрительного. «Возможно, ключи есть у кого-то еще», — считают сотрудники на Ленина, 51, недовольные ситуацией.