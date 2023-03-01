Курганский депутат встретилась с бойцом, у которого три сына в зоне СВО. Фото

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Депутат гордумы Наталья Семина встретилась с курганцем, у которого в зоне СВО находятся трое сыновей Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат Курганской городской думы Наталья Семина рассказала о встрече с участником СВО, у которого в зоне боевых действий находятся три сына. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня встретились в госпитале с замечательным человеком, участником СВО. Три его сына участвуют в спецоперации, он тоже не захотел оставаться в стороне. Был в зоне боевых действий», — написала Семина. Также депутат отметила, что будет помогать курганцу в восстановлении документов.

Ранее URA.RU писало, что сын курганского депутата ушел служить в армию по контракту. Также сообщалось, что депутат Наталья Семина призвала курганцев перестать спонсировать ВСУ. По ее мнению, мошенники, обманывающие горожан по телефону, это «нацисты, проживающие на Украине».

Депутат Наталья Семина встретилась с курганским бойцом, у которого на фронте воюют три сына
Фото:

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Депутат Курганской городской думы Наталья Семина рассказала о встрече с участником СВО, у которого в зоне боевых действий находятся три сына. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня встретились в госпитале с замечательным человеком, участником СВО. Три его сына участвуют в спецоперации, он тоже не захотел оставаться в стороне. Был в зоне боевых действий», — написала Семина. Также депутат отметила, что будет помогать курганцу в восстановлении документов. Ранее URA.RU писало, что сын курганского депутата ушел служить в армию по контракту. Также сообщалось, что депутат Наталья Семина призвала курганцев перестать спонсировать ВСУ. По ее мнению, мошенники, обманывающие горожан по телефону, это «нацисты, проживающие на Украине».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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