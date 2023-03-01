Депутат гордумы Наталья Семина встретилась с курганцем, у которого в зоне СВО находятся трое сыновей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Курганской городской думы Наталья Семина рассказала о встрече с участником СВО, у которого в зоне боевых действий находятся три сына. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня встретились в госпитале с замечательным человеком, участником СВО. Три его сына участвуют в спецоперации, он тоже не захотел оставаться в стороне. Был в зоне боевых действий», — написала Семина. Также депутат отметила, что будет помогать курганцу в восстановлении документов.

Ранее URA.RU писало, что сын курганского депутата ушел служить в армию по контракту. Также сообщалось, что депутат Наталья Семина призвала курганцев перестать спонсировать ВСУ. По ее мнению, мошенники, обманывающие горожан по телефону, это «нацисты, проживающие на Украине».