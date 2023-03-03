03 марта 2023

Бастрыкин заинтересовался стройкой в зоне объекта культурного наследия в Челябинске

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Александр Бастрыкин проконтролирует ход проверки по законности стройки в охранной зоне Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин проконтролирует ход проверки, которая начата в Челябинске по факту строительства многоквартирного дома в охранной зоне объекта культурного наследия. Об этом сообщили в СКР.

«Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о строительстве многоквартирного дома в охранной зоне объекта культурного наследия „Насосная водопровода железной дороги“ в Челябинске. Руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову поручено представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — говорится в сообщении СК.

О строительстве в охранной зоне объекта культурного наследия стало известно из соцсетей. По предварительной информации, работы ведутся без разрешения. Возле исторического здания снесен забор, рядом складируется строительный мусор, идет прокладка коммуникаций.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин проконтролирует ход проверки, которая начата в Челябинске по факту строительства многоквартирного дома в охранной зоне объекта культурного наследия. Об этом сообщили в СКР. «Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о строительстве многоквартирного дома в охранной зоне объекта культурного наследия „Насосная водопровода железной дороги“ в Челябинске. Руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову поручено представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — говорится в сообщении СК. О строительстве в охранной зоне объекта культурного наследия стало известно из соцсетей. По предварительной информации, работы ведутся без разрешения. Возле исторического здания снесен забор, рядом складируется строительный мусор, идет прокладка коммуникаций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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