Бастрыкин заинтересовался стройкой в зоне объекта культурного наследия в Челябинске

04 марта 2023 в 15:02 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин проконтролирует ход проверки по законности стройки в охранной зоне Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин проконтролирует ход проверки, которая начата в Челябинске по факту строительства многоквартирного дома в охранной зоне объекта культурного наследия. Об этом сообщили в СКР. «Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о строительстве многоквартирного дома в охранной зоне объекта культурного наследия „Насосная водопровода железной дороги“ в Челябинске. Руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову поручено представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — говорится в сообщении СК. О строительстве в охранной зоне объекта культурного наследия стало известно из соцсетей. По предварительной информации, работы ведутся без разрешения. Возле исторического здания снесен забор, рядом складируется строительный мусор, идет прокладка коммуникаций.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин проконтролирует ход проверки, которая начата в Челябинске по факту строительства многоквартирного дома в охранной зоне объекта культурного наследия. Об этом сообщили в СКР. «Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о строительстве многоквартирного дома в охранной зоне объекта культурного наследия „Насосная водопровода железной дороги“ в Челябинске. Руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову поручено представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — говорится в сообщении СК. О строительстве в охранной зоне объекта культурного наследия стало известно из соцсетей. По предварительной информации, работы ведутся без разрешения. Возле исторического здания снесен забор, рядом складируется строительный мусор, идет прокладка коммуникаций.