Бастрыкин заинтересовался стройкой в зоне объекта культурного наследия в Челябинске

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин проконтролирует ход проверки, которая начата в Челябинске по факту строительства многоквартирного дома в охранной зоне объекта культурного наследия. Об этом сообщили в СКР.
«Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о строительстве многоквартирного дома в охранной зоне объекта культурного наследия „Насосная водопровода железной дороги“ в Челябинске. Руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову поручено представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — говорится в сообщении СК.
О строительстве в охранной зоне объекта культурного наследия стало известно из соцсетей. По предварительной информации, работы ведутся без разрешения. Возле исторического здания снесен забор, рядом складируется строительный мусор, идет прокладка коммуникаций.
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