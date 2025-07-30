Фигурант уголовных дел в челябинском минстрое проиграл в суде мэрии Копейска

Ставшая фигурантом дел в челябинском минстрое компания «Стройтранссоюз» проиграла судебный процесс мэрии Копейска. Как следует из документа, истец пытался оспорить расторжение договора, но не смог.
«В удовлетворении исковых требований отказать. Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию», — отмечено в решении челябинского арбитража (имеется в распоряжении URA.RU).
Спор с учреждением «Управление строительства» возник из-за контракта на благоустройство парка Победы Копейска, заключенного в декабре 2021 года. Договорная сумма превышала 130,8 млн рублей. Но деньги подрядчик не получил.
Выполнить работы следовало до октября 2022 года. Однако проблемы начались сразу. Заказчик ждал, что «Стройтранссоюз» начнет благоустраивать территорию и вырубать зеленые насаждения с привлечением экспертной группы. Однако в январе компания сообщила: работать не может, поскольку эксперты не предоставили решений в отношении реконструкции объекта.
Дальше проблемы только копились. В марте «Стройтранссоюз» попросил скорректировать проектно-сметную документацию: изменилась точка подключения систем водовнабжения и водоотведения. Затем сложностей добавили сети «Ростелекома» и линии спецсвязи, проходящие в месте проведения работ.
Злоключения продолжались. В июне заказчик отменил устройство фонтана, затем исполнитель обратил внимание на порыв трубы — вода мешала делать насыпь пешеходной дорожки.
В результате в августе стороны согласовали задание на проектирование, а в сентябре «Стройтранссоюз» отказался выполнять работу. В ноябре компания направила заказчику допсоглашения об увеличении цены контракта. Позже выяснилось: к 1 октября готовность объекта составила 89%, а к апрелю 2023 года — только 90,79%. Копейские власти потребовали уплатить штрафы и пени. Вместо этого подрядчик начал финансовый спор, ни слова не сказав про качество. Тогда же заказчик договор расторг.
В суде истец настаивал на том, что отказ от контракта является необоснованным, ссылаясь на отсутствие просрочек и недостатки документации со стороны заказчика. Однако ответчик указал на крайне низкие темпы выполнения работ. Представленный в суд акт сверки засвидетельствовал, что «Стройтранссоюз» еще и получил лишнего. Переплата составила 11 ,344 млн рублей. Всего власти перечислили компании 125 млн рублей.
Принимая решение, суд учел срывы графика выполненных работ. Арбитраж напомнил: заключая контракт, исполнитель знал об условиях, выразив с ними согласие. «Стройтранссоюз», направляя письма, продолжал работать. Он не заявлял, что нет возможности выполнить положенное в срок.
Прокурор запросил реальный срок для фигурантов дела минстроя Челябинской области: 11 лет для экс-замминистра Татьяны Антоновой и девять лет для бизнесмена Михаила Азаматова, который уже отбывает наказание за махинации при строительстве биатлонного центра. Для Антоновой надзорное ведомство также потребовало штраф в 22 млн рублей, для Азаматова — один млн рублей. В деле фигурирует экс-директор ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов, расследование по которому приостановлено, так как он ушел на фронт. Следствие против Антоновой, Азаматова и Абаимова началось в 2020 году после чистки в министерстве.
При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы, когда поступят.
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