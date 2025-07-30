Фокусы, шоу мыльных пузырей и бисероплетение: что ждет юных челябинцев в выходные

В Челябинске для детей проведут BTS party и шоу мыльных пузырей

30 июля 2025 в 15:00 Размер текста - 17 +

Для детей в Челябинске запланированы мастер-классы и игровые шоу Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске для детей в выходные, 2 и 3 августа, проведут мастер-классы по росписи и бисероплетению, шоу с фокусами и мыльными пузырями и театральные постановки. Какие активности ждут детей — в афише URA.RU. Кулинарные мастер-классы и творчество Бесплатный мастер-класс по бисероплетению пройдет в детской библиотеке имени Горького Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU 2 августа в 12:00 в Музее изобразительных искусств пройдет мастер-класс по росписи холста на магните. Участие — от 600 рублей. В этот же день в 14:00 в Центральной детской библиотеке имени Горького состоится мастер-класс по бисероплетению. Участники создадут браслет «Цветочная фантазия». Запись обязательна, участие бесплатно. 3 августа в 11:00 мастерская «АртЛаб» проведет тематическую BTS party — вечеринку для поклонников южнокорейского бой-бэнда. В программе — мастер-класс по живописи, угощения, музыкальные блоки и подарки. В 14:00 в кулинарной студии «Пармезан» детей ждет гастрономический мастер-класс: участники приготовят сливочную пасту с митболами, а затем круассан с вишневым соусом. Стоимость — 1500 рублей на ребенка. Постановки для малышей На выходных для детей устроят интерактивные спектакли с угощениями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для юных зрителей 2 августа откроется мир «Маленького принца» в постановке театра «АндерсАн». Начало спектакля — в 16:00. История по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери расскажет о дружбе, одиночестве и жизни на далеких планетах. В Театре кукол в субботу, 2 августа, пройдут два показа спектакля «Бука» — в 11:00 и 13:30. Это постановка-игра для малышей от двух лет. Зайка Бука ни с кем не хочет дружить, а клоуны Кеша и Аполлоша вместе с детьми пытаются его развеселить. В этот же день в 11:00 в семейном пространстве «ПапинМамин» покажут интерактивный спектакль «В гостях у кота Леопольда». В стоимость входят само представление, чаепитие, игровое время, фотосъемка и фигурка из шарика в подарок. Билет на ребенка — от 800 рублей. Интерактивные выходные для детей Для юных челябинцев проведут шоу мыльных пузырей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Центральная детская библиотека имени Горького 2 августа в 11:00 приглашает на просмотр и обсуждение диафильма по сказке Братьев Гримм «Золотой гусь». Предварительная запись обязательна. Позже, в 15:00, в библиотеке пройдет встреча Клуба любителей настольных игр «Сто наСтолок». Ребят от восьми лет приглашают сыграть в «Ответь за 5 секунд». В пространстве «ПапинМамин» 2 августа в 17:00 покажут шоу мыльных пузырей. Программа длится полтора часа и включает представление, чаепитие, игровую комнату и подарок в виде шарика. Стоимость — от 800 рублей. В воскресенье, 3 августа, в 17:00 в этом же пространстве состоится интерактивное шоу фокусника. Помимо самого спектакля участников ждут перекус в виде сока и кекса, игра в детской комнате и подарок. Цена — от 800 рублей. 3 августа в 15:00 библиотека №15 проведет конкурсно-игровую программу «Веселый арбузник». Это праздник с конкурсами, викторинами, загадками и подвижными играми. Мероприятие пройдет бесплатно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске для детей в выходные, 2 и 3 августа, проведут мастер-классы по росписи и бисероплетению, шоу с фокусами и мыльными пузырями и театральные постановки. Какие активности ждут детей — в афише URA.RU. 2 августа в 12:00 в Музее изобразительных искусств пройдет мастер-класс по росписи холста на магните. Участие — от 600 рублей. В этот же день в 14:00 в Центральной детской библиотеке имени Горького состоится мастер-класс по бисероплетению. Участники создадут браслет «Цветочная фантазия». Запись обязательна, участие бесплатно. 3 августа в 11:00 мастерская «АртЛаб» проведет тематическую BTS party — вечеринку для поклонников южнокорейского бой-бэнда. В программе — мастер-класс по живописи, угощения, музыкальные блоки и подарки. В 14:00 в кулинарной студии «Пармезан» детей ждет гастрономический мастер-класс: участники приготовят сливочную пасту с митболами, а затем круассан с вишневым соусом. Стоимость — 1500 рублей на ребенка. Для юных зрителей 2 августа откроется мир «Маленького принца» в постановке театра «АндерсАн». Начало спектакля — в 16:00. История по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери расскажет о дружбе, одиночестве и жизни на далеких планетах. В Театре кукол в субботу, 2 августа, пройдут два показа спектакля «Бука» — в 11:00 и 13:30. Это постановка-игра для малышей от двух лет. Зайка Бука ни с кем не хочет дружить, а клоуны Кеша и Аполлоша вместе с детьми пытаются его развеселить. В этот же день в 11:00 в семейном пространстве «ПапинМамин» покажут интерактивный спектакль «В гостях у кота Леопольда». В стоимость входят само представление, чаепитие, игровое время, фотосъемка и фигурка из шарика в подарок. Билет на ребенка — от 800 рублей. Центральная детская библиотека имени Горького 2 августа в 11:00 приглашает на просмотр и обсуждение диафильма по сказке Братьев Гримм «Золотой гусь». Предварительная запись обязательна. Позже, в 15:00, в библиотеке пройдет встреча Клуба любителей настольных игр «Сто наСтолок». Ребят от восьми лет приглашают сыграть в «Ответь за 5 секунд». В пространстве «ПапинМамин» 2 августа в 17:00 покажут шоу мыльных пузырей. Программа длится полтора часа и включает представление, чаепитие, игровую комнату и подарок в виде шарика. Стоимость — от 800 рублей. В воскресенье, 3 августа, в 17:00 в этом же пространстве состоится интерактивное шоу фокусника. Помимо самого спектакля участников ждут перекус в виде сока и кекса, игра в детской комнате и подарок. Цена — от 800 рублей. 3 августа в 15:00 библиотека №15 проведет конкурсно-игровую программу «Веселый арбузник». Это праздник с конкурсами, викторинами, загадками и подвижными играми. Мероприятие пройдет бесплатно.