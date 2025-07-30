В Челябинской области робот поможет соцработникам ускориться на 80%

В Челябинской области соцработники нашли решение, позволяющее им на 80% быстрее работать с документами. Как URA.RU рассказали в пресс-службе регионального минсоцотношений, первыми систему протестировали в Миассе, а теперь опыт распространят на все учреждения.
«В результате реализации пилотного проекта трудозатраты на поиск и занесение необходимой информации сократились на 80%. В ближайшее время проект тиражируем на территории всех муниципальных образований региона», — заявили URA.RU в министерстве.
В проект «Нейроагент» к работе подключили виртуального помощника. Он помогает специалистам соцзащиты взаимодействовать с государственными информсистемами.
Практика цифровизации простирается дальше. Ведомство совместно с комплексными центрами соцобслуживания населения задействовало голосового робота, который помогает анкетировать получателей социальных услуг о качестве обслуживания. Как отметили в минсцоотношений, удовлетворенность южноуральцев выросла. Анкеты они стали заполнять чаще, а трудозатраты сотрудников сократились.
Минцифры РФ объявило о проведении эксперимента, во время которого госведомства будут применять возможности искусственного интеллекта в работе. В региональном министерстве цифровизации URA.RU рассказали, что нейросети давно стали помощниками сотрудников. Данные ведомства собираются, чтобы обучать модели ИИ для дальнейшей работы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!