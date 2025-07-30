30 июля 2025

В Челябинской области робот поможет соцработникам ускориться на 80%

© Служба новостей «URA.RU»
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Роботизация помогла соцработникам быстрее работать и помогать заявителям
Роботизация помогла соцработникам быстрее работать и помогать заявителям Фото:

В Челябинской области соцработники нашли решение, позволяющее им на 80% быстрее работать с документами. Как URA.RU рассказали в пресс-службе регионального минсоцотношений, первыми систему протестировали в Миассе, а теперь опыт распространят на все учреждения.

«В результате реализации пилотного проекта трудозатраты на поиск и занесение необходимой информации сократились на 80%. В ближайшее время проект тиражируем на территории всех муниципальных образований региона», — заявили URA.RU в министерстве.

В проект «Нейроагент» к работе подключили виртуального помощника. Он помогает специалистам соцзащиты взаимодействовать с государственными информсистемами.

Практика цифровизации простирается дальше. Ведомство совместно с комплексными центрами соцобслуживания населения задействовало голосового робота, который помогает анкетировать получателей социальных услуг о качестве обслуживания. Как отметили в минсцоотношений, удовлетворенность южноуральцев выросла. Анкеты они стали заполнять чаще, а трудозатраты сотрудников сократились.

Минцифры РФ объявило о проведении эксперимента, во время которого госведомства будут применять возможности искусственного интеллекта в работе. В региональном министерстве цифровизации URA.RU рассказали, что нейросети давно стали помощниками сотрудников. Данные ведомства собираются, чтобы обучать модели ИИ для дальнейшей работы.

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В Челябинской области соцработники нашли решение, позволяющее им на 80% быстрее работать с документами. Как URA.RU рассказали в пресс-службе регионального минсоцотношений, первыми систему протестировали в Миассе, а теперь опыт распространят на все учреждения. «В результате реализации пилотного проекта трудозатраты на поиск и занесение необходимой информации сократились на 80%. В ближайшее время проект тиражируем на территории всех муниципальных образований региона», — заявили URA.RU в министерстве. В проект «Нейроагент» к работе подключили виртуального помощника. Он помогает специалистам соцзащиты взаимодействовать с государственными информсистемами. Практика цифровизации простирается дальше. Ведомство совместно с комплексными центрами соцобслуживания населения задействовало голосового робота, который помогает анкетировать получателей социальных услуг о качестве обслуживания. Как отметили в минсцоотношений, удовлетворенность южноуральцев выросла. Анкеты они стали заполнять чаще, а трудозатраты сотрудников сократились. Минцифры РФ объявило о проведении эксперимента, во время которого госведомства будут применять возможности искусственного интеллекта в работе. В региональном министерстве цифровизации URA.RU рассказали, что нейросети давно стали помощниками сотрудников. Данные ведомства собираются, чтобы обучать модели ИИ для дальнейшей работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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