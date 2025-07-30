30 июля 2025

Очевидцы расскажут о челябинском прототипе Бендера из романа Ильфа и Петрова. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсантам расскажут историю челябинского снабженца Иосифа Шора, ставшего прототипом известного литературного героя
Экскурсантам расскажут историю челябинского снабженца Иосифа Шора, ставшего прототипом известного литературного героя Фото:

Очевидцы расскажут туристам о снабженце Челябинского тракторного завода Осипе Шоре, ставшем прототипом главного героя Остапа Бендера в романе Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». Как URA.RU сообщили в пресс-службе «ЧТЗ-Уралтрак», на предприятии запускают новый формат экскурсий.

«Экскурсионные маршруты „Легенды Тракторостроя“ проведут по привычным местам с легендами от свидетелей тех событий. Тайна дома ИНОРСа и радиста „Красной капеллы“ Альберта Хесслера, загадочная фигура снабженца ЧТЗ, с которого Ильф и Петров писали своего книжного героя», — пояснили URA.RU на заводе.

Проект позволит горожанам по-новому взглянуть на места, которые были значимы в истории Челябинска, и на связанные с ними судьбы людей. В экскурсии включены рассказы о самопожертвовании санинструктора Константина Рождественского и о традициях женсовета, организованного супругами инженеров. Они были и культармейцами, и ворошиловскими стрелками. Фото девушек на каблучках с винтовкой в позиции снайпера вызывает у аудитории улыбку. Таких деталей много, запись на первые экскурсии закрылась за два дня.

«Видим, что у жителей нашего города есть запрос на переосмысление и сохранение исторического наследия Челябинска, связанного с промышленностью и историей повседневности рабочих ЧТЗ, их семей. Мы затрагиваем героические, юмористические темы прошлого», — отметил директор по персоналу «ЧТЗ-УРАЛТРАК» Николай Яковлев.

Идея экскурсий возникла при сотрудничестве с некоммерческой организацией «Культура и искусство в регионах» и поддержке Президентского фонда культурных инициатив. После защиты проекта перед профессиональным сообществом челябинских историков и экскурсоводов точкой старта маршрутов стал театр ЧТЗ. С участниками будут работать опытные экскурсоводы.

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Очевидцы расскажут туристам о снабженце Челябинского тракторного завода Осипе Шоре, ставшем прототипом главного героя Остапа Бендера в романе Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». Как URA.RU сообщили в пресс-службе «ЧТЗ-Уралтрак», на предприятии запускают новый формат экскурсий. «Экскурсионные маршруты „Легенды Тракторостроя“ проведут по привычным местам с легендами от свидетелей тех событий. Тайна дома ИНОРСа и радиста „Красной капеллы“ Альберта Хесслера, загадочная фигура снабженца ЧТЗ, с которого Ильф и Петров писали своего книжного героя», — пояснили URA.RU на заводе. Проект позволит горожанам по-новому взглянуть на места, которые были значимы в истории Челябинска, и на связанные с ними судьбы людей. В экскурсии включены рассказы о самопожертвовании санинструктора Константина Рождественского и о традициях женсовета, организованного супругами инженеров. Они были и культармейцами, и ворошиловскими стрелками. Фото девушек на каблучках с винтовкой в позиции снайпера вызывает у аудитории улыбку. Таких деталей много, запись на первые экскурсии закрылась за два дня. «Видим, что у жителей нашего города есть запрос на переосмысление и сохранение исторического наследия Челябинска, связанного с промышленностью и историей повседневности рабочих ЧТЗ, их семей. Мы затрагиваем героические, юмористические темы прошлого», — отметил директор по персоналу «ЧТЗ-УРАЛТРАК» Николай Яковлев. Идея экскурсий возникла при сотрудничестве с некоммерческой организацией «Культура и искусство в регионах» и поддержке Президентского фонда культурных инициатив. После защиты проекта перед профессиональным сообществом челябинских историков и экскурсоводов точкой старта маршрутов стал театр ЧТЗ. С участниками будут работать опытные экскурсоводы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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