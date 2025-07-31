Челябинский облсуд оставил в СИЗО прокурора и экс-полицейских

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Областной суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов
Областной суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов Фото:

В Челябинском облсуде 31 июля прошли заседания по делам сразу нескольких высокопоставленных силовиков: бывшего замначальника полиции регионального ГУ МВД Сергея Федерягина, экс-главы городской ГАИ Александра Гайде, прокурора Аргаяшского района Курмангазы Уруспаева. Все они пытались оспорить сроки в СИЗО, но не смогли это сделать, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

«Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобы адвокатов в интересах обвиняемых Федерягина, Гайде, Уруспаева, оставил без изменения постановления судов первой инстанции, которыми им были избраны или продлены сроки содержания под стражей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Все они останутся в изоляторе, как минимум, до осени.

По итогам апелляционного рассмотрения жалоб Федерягин остался в СИЗО до 9 сентября, Гайде — до 15 октября, Уруспаев — до 4 сентября. Адвокаты продолжают попытки вытащить их из изоляторов. Также в суде должны рассмотреть апелляцию на избрание меры пресечения в отношении старшего судебного пристава Кизильского РОСП ГУ ФССП по региону Алии Суяргуловой.

Дольше всех из этой четверки в изоляторе находится Федерягин — с середины декабря 2024 года. Его обвиняют в коррупции. Следствие считает, что, будучи на службе, он за определенную плату прикрывал одну из аптек в Коркино, в которой лекарства с наркотическим эффектом отпускали без рецепта. Адвокаты уверены, что Федерягина оговорил бывший коллега. Они выявили ряд несостыковок в деле.

Гайде находится в СИЗО с середины мая 2025 года. Его обвиняют в превышении полномочий и получении взяток от учредителя ООО «Капиталстрой» Ромика Варданяна (который также на сегодняшний день находится в изоляторе — прим. URA.RU). За это некогда статусный силовик помогал бизнесмену с решением вопросов, касающихся законодательства при эксплуатации автомобильного грузового транспорта фирмой, которой владел и управлял коммерсант.

Уруспаева отправили в СИЗО 5 июля 2025 года. Его обвиняют в мошенничестве. Предварительно, прокурор обещал одному из бывших руководителей строительной фирмы решить вопрос об условном наказании. Судя по всему, обещание он не сдержал.

Суяргулова находится в СИЗО с 12 июля. Ее обвиняют в превышении полномочий. Следствие считает, что она, находясь на службе, помогала должникам из числа своих знакомых со снятием арестов с их имущества.

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В Челябинском облсуде 31 июля прошли заседания по делам сразу нескольких высокопоставленных силовиков: бывшего замначальника полиции регионального ГУ МВД Сергея Федерягина, экс-главы городской ГАИ Александра Гайде, прокурора Аргаяшского района Курмангазы Уруспаева. Все они пытались оспорить сроки в СИЗО, но не смогли это сделать, сообщили URA.RU в пресс-службе суда. «Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобы адвокатов в интересах обвиняемых Федерягина, Гайде, Уруспаева, оставил без изменения постановления судов первой инстанции, которыми им были избраны или продлены сроки содержания под стражей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Все они останутся в изоляторе, как минимум, до осени. По итогам апелляционного рассмотрения жалоб Федерягин остался в СИЗО до 9 сентября, Гайде — до 15 октября, Уруспаев — до 4 сентября. Адвокаты продолжают попытки вытащить их из изоляторов. Также в суде должны рассмотреть апелляцию на избрание меры пресечения в отношении старшего судебного пристава Кизильского РОСП ГУ ФССП по региону Алии Суяргуловой. Дольше всех из этой четверки в изоляторе находится Федерягин — с середины декабря 2024 года. Его обвиняют в коррупции. Следствие считает, что, будучи на службе, он за определенную плату прикрывал одну из аптек в Коркино, в которой лекарства с наркотическим эффектом отпускали без рецепта. Адвокаты уверены, что Федерягина оговорил бывший коллега. Они выявили ряд несостыковок в деле. Гайде находится в СИЗО с середины мая 2025 года. Его обвиняют в превышении полномочий и получении взяток от учредителя ООО «Капиталстрой» Ромика Варданяна (который также на сегодняшний день находится в изоляторе — прим. URA.RU). За это некогда статусный силовик помогал бизнесмену с решением вопросов, касающихся законодательства при эксплуатации автомобильного грузового транспорта фирмой, которой владел и управлял коммерсант. Уруспаева отправили в СИЗО 5 июля 2025 года. Его обвиняют в мошенничестве. Предварительно, прокурор обещал одному из бывших руководителей строительной фирмы решить вопрос об условном наказании. Судя по всему, обещание он не сдержал. Суяргулова находится в СИЗО с 12 июля. Ее обвиняют в превышении полномочий. Следствие считает, что она, находясь на службе, помогала должникам из числа своих знакомых со снятием арестов с их имущества.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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