30 июля 2025

Челябинцы обсудят строительство детского сада рядом с бывшим Каширинским рынком. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общественные обсуждения пройдут с 1 по 29 августа 2025 года
Общественные обсуждения пройдут с 1 по 29 августа 2025 года Фото:

В Челябинске на северо-западе рядом со строящимся ЖК, который возводят на месте бывшего Каширинского рынка, планируют построить новый детский сад. Общественные обсуждения по этому поводу пройдут в городе с 1 по 29 августа, сообщается на сайте мэрии.

«Назначить проведение общественных обсуждений для рассмотрения документации по планировке территории в границах улиц Художника Русакова, Игнатия Вандышева, Ижевской, местного проезда в Калининском районе Челябинска. Общественные обсуждения планируется провести с 1 по 29 августа 2025 года. Инициатор проекта — ООО „Капитал“», — сообщается на сайте.

Ранее против строительства детского сада между домами №3 и №5 по улице Художника Русакова, который будут строить на муниципальной земле, выступали жители микрорайона. Челябинцы хотели видеть на месте пустыря сквер с площадкой для выгула собак.

Жители близлежащих высоток отмечали, что на территории уже есть детский сад, и строительство еще одного не требуется. Также они подчеркивали, что в строящемся по проекту КРТ микрорайоне уже запланировано возведение детского сада.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на северо-западе рядом со строящимся ЖК, который возводят на месте бывшего Каширинского рынка, планируют построить новый детский сад. Общественные обсуждения по этому поводу пройдут в городе с 1 по 29 августа, сообщается на сайте мэрии. «Назначить проведение общественных обсуждений для рассмотрения документации по планировке территории в границах улиц Художника Русакова, Игнатия Вандышева, Ижевской, местного проезда в Калининском районе Челябинска. Общественные обсуждения планируется провести с 1 по 29 августа 2025 года. Инициатор проекта — ООО „Капитал“», — сообщается на сайте. Ранее против строительства детского сада между домами №3 и №5 по улице Художника Русакова, который будут строить на муниципальной земле, выступали жители микрорайона. Челябинцы хотели видеть на месте пустыря сквер с площадкой для выгула собак. Жители близлежащих высоток отмечали, что на территории уже есть детский сад, и строительство еще одного не требуется. Также они подчеркивали, что в строящемся по проекту КРТ микрорайоне уже запланировано возведение детского сада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...