В Челябинске на северо-западе рядом со строящимся ЖК, который возводят на месте бывшего Каширинского рынка, планируют построить новый детский сад. Общественные обсуждения по этому поводу пройдут в городе с 1 по 29 августа, сообщается на сайте мэрии.
«Назначить проведение общественных обсуждений для рассмотрения документации по планировке территории в границах улиц Художника Русакова, Игнатия Вандышева, Ижевской, местного проезда в Калининском районе Челябинска. Общественные обсуждения планируется провести с 1 по 29 августа 2025 года. Инициатор проекта — ООО „Капитал“», — сообщается на сайте.
Ранее против строительства детского сада между домами №3 и №5 по улице Художника Русакова, который будут строить на муниципальной земле, выступали жители микрорайона. Челябинцы хотели видеть на месте пустыря сквер с площадкой для выгула собак.
Жители близлежащих высоток отмечали, что на территории уже есть детский сад, и строительство еще одного не требуется. Также они подчеркивали, что в строящемся по проекту КРТ микрорайоне уже запланировано возведение детского сада.
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