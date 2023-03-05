Двух жителей ЯНАО накажут за избиение полицейских

06 марта 2023 в 09:56 Размер текста - 17 +

Пьяные ямальцы напали на полицейских Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Двое жителей ЯНАО находясь в алкогольном опьянении избили полицейских. Как сообщают в окружном управлении следственного комитета, один из-за задержанных оказывал сопротивление при задержании. «По данным следствия, в городе Новый Уренгой 16 декабря 2022 года в отделение полиции поступило сообщение о том, что в микрорайоне Коротчаево г. Новый Уренгой в помещении кафе, мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал и разбил стекло. В ответ на законные действия по пресечению правонарушения, прибывших по вызову сотрудников полиции, 44-летний обвиняемый оказал сопротивление, ударив одного из них кулаком в область лица», — говорится в сообщении. Там добавили, что в скором времени произошел подобный инцидент. В кафе Нового Уренгоя произошла драка. Один из участников драки нанес полицейскому удары ногами. Мужчину доставляли в больницу для прохождения освидетельствования. На данный момент уголовные дела с обвинительными заключениями передали в суд. В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенных преступлений, в связи с чем, уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд.

Двое жителей ЯНАО находясь в алкогольном опьянении избили полицейских. Как сообщают в окружном управлении следственного комитета, один из-за задержанных оказывал сопротивление при задержании. «По данным следствия, в городе Новый Уренгой 16 декабря 2022 года в отделение полиции поступило сообщение о том, что в микрорайоне Коротчаево г. Новый Уренгой в помещении кафе, мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал и разбил стекло. В ответ на законные действия по пресечению правонарушения, прибывших по вызову сотрудников полиции, 44-летний обвиняемый оказал сопротивление, ударив одного из них кулаком в область лица», — говорится в сообщении. Там добавили, что в скором времени произошел подобный инцидент. В кафе Нового Уренгоя произошла драка. Один из участников драки нанес полицейскому удары ногами. Мужчину доставляли в больницу для прохождения освидетельствования. На данный момент уголовные дела с обвинительными заключениями передали в суд. В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенных преступлений, в связи с чем, уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд.