05 марта 2023
04 марта 2023
03 марта 2023

Двух жителей ЯНАО накажут за избиение полицейских

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция на Площади 1905 года. Екатеринбург, пистолет, свисток, кобура, полиция, наручники
Пьяные ямальцы напали на полицейских Фото:

Двое жителей ЯНАО находясь в алкогольном опьянении избили полицейских. Как сообщают в окружном управлении следственного комитета, один из-за задержанных оказывал сопротивление при задержании.

«По данным следствия, в городе Новый Уренгой 16 декабря 2022 года в отделение полиции поступило сообщение о том, что в микрорайоне Коротчаево г. Новый Уренгой в помещении кафе, мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал и разбил стекло. В ответ на законные действия по пресечению правонарушения, прибывших по вызову сотрудников полиции, 44-летний обвиняемый оказал сопротивление, ударив одного из них кулаком в область лица», — говорится в сообщении.

Там добавили, что в скором времени произошел подобный инцидент. В кафе Нового Уренгоя произошла драка. Один из участников драки нанес полицейскому удары ногами. Мужчину доставляли в больницу для прохождения освидетельствования. На данный момент уголовные дела с обвинительными заключениями передали в суд.

В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенных преступлений, в связи с чем, уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд.

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Двое жителей ЯНАО находясь в алкогольном опьянении избили полицейских. Как сообщают в окружном управлении следственного комитета, один из-за задержанных оказывал сопротивление при задержании. «По данным следствия, в городе Новый Уренгой 16 декабря 2022 года в отделение полиции поступило сообщение о том, что в микрорайоне Коротчаево г. Новый Уренгой в помещении кафе, мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал и разбил стекло. В ответ на законные действия по пресечению правонарушения, прибывших по вызову сотрудников полиции, 44-летний обвиняемый оказал сопротивление, ударив одного из них кулаком в область лица», — говорится в сообщении. Там добавили, что в скором времени произошел подобный инцидент. В кафе Нового Уренгоя произошла драка. Один из участников драки нанес полицейскому удары ногами. Мужчину доставляли в больницу для прохождения освидетельствования. На данный момент уголовные дела с обвинительными заключениями передали в суд. В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенных преступлений, в связи с чем, уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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