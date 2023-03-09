Ученики курганской школы пожаловались на одноклассника, который заявил, что готовит подрыв. Видео

10 марта 2023 в 10:01 Размер текста - 17 +

В Кетово ученики заявили на одноклассника, который говорил о подрыве школы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Ученик Кетовской школы Курганской области заявил, что готовит подрыв нового здания школы. Одноклассники записали его слова на видео, которое показали директору, а также отправили в полицию, сообщил URA.RU источник, близкий к сфере образования. В пресс-службе УМВД ответили, что с учеником организована индивидуальная работа сотрудников. «Один из учеников Кетовской школы рассказал, что он хочет взорвать школу и уже приглядел место, где мало камер. Одноклассники пошли к директору школы и показали видео, на котором он рассказывает о своих планах. В конечном итоге в полицию заявил кто-то из родителей», — рассказал источник. На видео, которое распространяется среди кетовских школьников, мальчик говорит другим ученикам, что хочет подорвать школу. По неподтвержденной информации, ученик продолжает обучение в другом классе. В пресс-службе УМВД по Курганской области на запрос URA.RU сообщили, что на номер сотового телефона начальника подразделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Кетовскому району от анонимного абонента поступило видеосообщение, на котором ученик МКОУ «Кетовская СОШ» высказывал намерения о подрыве школы, так как не желает в ней обучаться. «По результатам рассмотрения сообщения сотрудниками Отдела МВД России по Кетовскому району с учеником Кетовской школы, который высказывал намерения о подрыве школы, а также его законными представителями организована индивидуально-профилактическая работа о недопустимости совершения противоправный деяний», — говорится в ответе ведомства. Ранее URA.RU писало, что новая школа в селе Кетово на 1100 мест начала работать с января 2023 года. В феврале в Кетовской школе был приостановлен подвоз учеников из соседних поселков из-за увольнения водителя школьного автобуса. Также ученики разбили мебель и унитазы в школе. Кетовская школа ранее становилась в эпицентре скандала из-за наказания ученика, у которого учитель заметил в книге стикеры, наклеенные в форме запрещенного символа. Тогда в защиту старшеклассника выступил родительский комитет, а суд отменил вынесенный ребенку штраф. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ученик Кетовской школы Курганской области заявил, что готовит подрыв нового здания школы. Одноклассники записали его слова на видео, которое показали директору, а также отправили в полицию, сообщил URA.RU источник, близкий к сфере образования. В пресс-службе УМВД ответили, что с учеником организована индивидуальная работа сотрудников. «Один из учеников Кетовской школы рассказал, что он хочет взорвать школу и уже приглядел место, где мало камер. Одноклассники пошли к директору школы и показали видео, на котором он рассказывает о своих планах. В конечном итоге в полицию заявил кто-то из родителей», — рассказал источник. На видео, которое распространяется среди кетовских школьников, мальчик говорит другим ученикам, что хочет подорвать школу. По неподтвержденной информации, ученик продолжает обучение в другом классе. В пресс-службе УМВД по Курганской области на запрос URA.RU сообщили, что на номер сотового телефона начальника подразделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Кетовскому району от анонимного абонента поступило видеосообщение, на котором ученик МКОУ «Кетовская СОШ» высказывал намерения о подрыве школы, так как не желает в ней обучаться. «По результатам рассмотрения сообщения сотрудниками Отдела МВД России по Кетовскому району с учеником Кетовской школы, который высказывал намерения о подрыве школы, а также его законными представителями организована индивидуально-профилактическая работа о недопустимости совершения противоправный деяний», — говорится в ответе ведомства. Ранее URA.RU писало, что новая школа в селе Кетово на 1100 мест начала работать с января 2023 года. В феврале в Кетовской школе был приостановлен подвоз учеников из соседних поселков из-за увольнения водителя школьного автобуса. Также ученики разбили мебель и унитазы в школе. Кетовская школа ранее становилась в эпицентре скандала из-за наказания ученика, у которого учитель заметил в книге стикеры, наклеенные в форме запрещенного символа. Тогда в защиту старшеклассника выступил родительский комитет, а суд отменил вынесенный ребенку штраф.