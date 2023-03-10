Задержан житель Амурской области, передавший Западу данные о ядерном оружии РФ

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На жителя Амурской области завели дело по статье «Гостайна» Фото:

Российские силовики задержали жителя Амурской области, который собирал и передавал иностранным спецслужбам информацию о ядерном вооружении РФ. На задержанного завели уголовное дело по статье «Госизмена».

«В Амурской области задержали местного жителя, который сливал данные о ядерном вооружении РФ иностранным спецслужбам», — сообщил источник РЕН ТВ. По версии следствия, с января по июнь 2022 года подозреваемый собирал и передавал иностранным спецслужбам сведения, составляющие гостайну. Теперь россиянину грозит до 20 лет лишения свободы.

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Российские силовики задержали жителя Амурской области, который собирал и передавал иностранным спецслужбам информацию о ядерном вооружении РФ. На задержанного завели уголовное дело по статье «Госизмена». «В Амурской области задержали местного жителя, который сливал данные о ядерном вооружении РФ иностранным спецслужбам», — сообщил источник РЕН ТВ. По версии следствия, с января по июнь 2022 года подозреваемый собирал и передавал иностранным спецслужбам сведения, составляющие гостайну. Теперь россиянину грозит до 20 лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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