Задержан житель Амурской области, передавший Западу данные о ядерном оружии РФ

10 марта 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

На жителя Амурской области завели дело по статье «Гостайна» Фото: Анна Майорова © URA.RU Российские силовики задержали жителя Амурской области, который собирал и передавал иностранным спецслужбам информацию о ядерном вооружении РФ. На задержанного завели уголовное дело по статье «Госизмена». «В Амурской области задержали местного жителя, который сливал данные о ядерном вооружении РФ иностранным спецслужбам», — сообщил источник РЕН ТВ. По версии следствия, с января по июнь 2022 года подозреваемый собирал и передавал иностранным спецслужбам сведения, составляющие гостайну. Теперь россиянину грозит до 20 лет лишения свободы.

Российские силовики задержали жителя Амурской области, который собирал и передавал иностранным спецслужбам информацию о ядерном вооружении РФ. На задержанного завели уголовное дело по статье «Госизмена». «В Амурской области задержали местного жителя, который сливал данные о ядерном вооружении РФ иностранным спецслужбам», — сообщил источник РЕН ТВ. По версии следствия, с января по июнь 2022 года подозреваемый собирал и передавал иностранным спецслужбам сведения, составляющие гостайну. Теперь россиянину грозит до 20 лет лишения свободы.