14 марта 2023

Житель Нижневартовска украл телевизор у друга на дне рождения

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора
Злоумышленника отправили в изолятор временного содержания Фото:

Житель Нижневартовска (ХМАО) обокрал своего приятеля на его дне рождения. Мужчина похитил у именинника телевизор. Об этом сообщили в городском УМВД.

«Полицейские установили, что хозяин квартиры пригласил его отпраздновать день рождения. После употребления спиртных напитков виновник торжества уснул, а друг решил уйти, прихватив с собой телевизор», — говорится в группе УМВД Нижневартовска в социальной сети «ВКонтакте».

Злоумышленник признался, что сдал телевизор в комиссионный магазин, а вырученные пять тысяч рублей потратил на алкоголь. При этом сам пострадавший не обращался в полицию в течение месяца после происшествия. Он надеялся, что гость сам вернет пропажу. «Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Он водворен в ИВС», — добавили правоохранители.

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Житель Нижневартовска (ХМАО) обокрал своего приятеля на его дне рождения. Мужчина похитил у именинника телевизор. Об этом сообщили в городском УМВД. «Полицейские установили, что хозяин квартиры пригласил его отпраздновать день рождения. После употребления спиртных напитков виновник торжества уснул, а друг решил уйти, прихватив с собой телевизор», — говорится в группе УМВД Нижневартовска в социальной сети «ВКонтакте». Злоумышленник признался, что сдал телевизор в комиссионный магазин, а вырученные пять тысяч рублей потратил на алкоголь. При этом сам пострадавший не обращался в полицию в течение месяца после происшествия. Он надеялся, что гость сам вернет пропажу. «Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Он водворен в ИВС», — добавили правоохранители.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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