Житель Нижневартовска украл телевизор у друга на дне рождения

15 марта 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

Злоумышленника отправили в изолятор временного содержания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Нижневартовска (ХМАО) обокрал своего приятеля на его дне рождения. Мужчина похитил у именинника телевизор. Об этом сообщили в городском УМВД. «Полицейские установили, что хозяин квартиры пригласил его отпраздновать день рождения. После употребления спиртных напитков виновник торжества уснул, а друг решил уйти, прихватив с собой телевизор», — говорится в группе УМВД Нижневартовска в социальной сети «ВКонтакте». Злоумышленник признался, что сдал телевизор в комиссионный магазин, а вырученные пять тысяч рублей потратил на алкоголь. При этом сам пострадавший не обращался в полицию в течение месяца после происшествия. Он надеялся, что гость сам вернет пропажу. «Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Он водворен в ИВС», — добавили правоохранители.

Житель Нижневартовска (ХМАО) обокрал своего приятеля на его дне рождения. Мужчина похитил у именинника телевизор. Об этом сообщили в городском УМВД. «Полицейские установили, что хозяин квартиры пригласил его отпраздновать день рождения. После употребления спиртных напитков виновник торжества уснул, а друг решил уйти, прихватив с собой телевизор», — говорится в группе УМВД Нижневартовска в социальной сети «ВКонтакте». Злоумышленник признался, что сдал телевизор в комиссионный магазин, а вырученные пять тысяч рублей потратил на алкоголь. При этом сам пострадавший не обращался в полицию в течение месяца после происшествия. Он надеялся, что гость сам вернет пропажу. «Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Он водворен в ИВС», — добавили правоохранители.