Житель Нижневартовска украл телевизор у друга на дне рождения

Житель Нижневартовска (ХМАО) обокрал своего приятеля на его дне рождения. Мужчина похитил у именинника телевизор. Об этом сообщили в городском УМВД.
«Полицейские установили, что хозяин квартиры пригласил его отпраздновать день рождения. После употребления спиртных напитков виновник торжества уснул, а друг решил уйти, прихватив с собой телевизор», — говорится в группе УМВД Нижневартовска в социальной сети «ВКонтакте».
Злоумышленник признался, что сдал телевизор в комиссионный магазин, а вырученные пять тысяч рублей потратил на алкоголь. При этом сам пострадавший не обращался в полицию в течение месяца после происшествия. Он надеялся, что гость сам вернет пропажу. «Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Он водворен в ИВС», — добавили правоохранители.
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