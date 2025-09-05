05 сентября 2025

В ХМАО сгорел магазин на 240 квадратных метров. Видео

Обошлось без пострадавших
Обошлось без пострадавших

В седьмом микрорайоне Нефтеюганска (ХМАО) вечером 5 сентября огнеборцы потушили пожар в магазине. Об этом сообщают в telegram-канале МЧС ХМАО-Югры.

«В Нефтеюганске пожарные локализовали возгорание в магазине. Сегодня в 21:03 поступило сообщение о дыме из-под кровли магазина в седьмом микрорайоне города», — пишут в посте.

Пожарные боролись с огнем с девяти вечера до 23:02. Возгорание охватило площадь 240 квадратных метров. Пострадавших не было. На месте работали 19 сотрудников МЧС Югры и пять единиц техники.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске (ХМАО) пожарные спасли человека из горящей квартиры вечером 29 августа. Как сообщили в пресс-службе МЧС ХМАО, возгорание произошло на девятом этаже жилого дома на улице Интернациональная.

