Сразу несколько семей из ХМАО отмечены наградами Путина

Сразу пять семей из ХМАО награждены медалью ордена «Родительская Слава». Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить медалью ордена „Родительская СлаваВодолевского Александра Александровича и Водолевскую Ирину Николаевну, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра“, — гласит текст указа. Документ опубликован на портале правовой информации 6 сентября 2025 года.
Аналогичную награду получили еще четыре югорские семьи. Это Константин и Наталья Глухаревы, Павел и Светлана Деминцевы, Эдуард и Наталья Корецкие, а также Петр и Светлана Ломовы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!