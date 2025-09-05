В Сургуте (ХМАО) на улице Островского произошло ДТП. Здесь водитель при повороте переехал ребенка. Пятилетняя девочка с мамой в это время переходили дорогу. О происшествии сообщили очевидцы в соцсети.
«На улице Островского водитель переехала 5-летнюю девочку», — сообщает telegram-канал «К-Информ». ДТП произошло около четырех дней назад. На кадрах водитель поворачивает на дорогу, где в это время идут мама и ребенок. Девочка немного отстала и оказалась под колесами авто. Водитель переехала ребенка.
Со слов очевидцев, малышка получила множественные травмы, в том числе перелом костей черепа, внутричерепную гематому и сильные ушибы ног. Корреспондент URA.RU обратился с запросом в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. Там пояснили, что по данному ДТП опрошены все участники. «После заключения судмедэкспертиз, будет принято процессуальное решение», — сообщили URA.RU в ведомстве.
