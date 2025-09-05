Лучших сварщика и экскаваторщика города наградил мэр из ХМАО

На первом конкурсе «Человек труда» в Ханты-Мансийске глава города определил лучших в своих профессиях. Об этом пишет в своем telegram-канале мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин.
«Посетил сегодня первый профессиональный смотр-конкурс „Человек труда“ в котором приняли участие представители девяти городских предприятий!» — рассказывается в сообщении. Также Ряшин добавил, что мероприятие — это шаг на пути возобновления уважения к рабочим специальностям.
По каждой из трех профессий выявлено три победителя. Среди электросварщиков на первом месте Радик Нугуманов (МП «Водоканал»). Второе место занял Николай Пуртов («Ханты-Мансийскгаз»). И бронзу получил Андрей Фомин (МДЭП).
Лучшим машинистом экскаваторов стал Виктор Гаценбилер (ИП Балесный В.И.). Серебро у Станислава Рамазанов (МДЭП). Третье место получил Тимофей Волдин (АО «УТС»).
Электромонтер на первом месте — Александр Прокофьев (МДЭП). На втором — Вадим Сидоров (ООО «ГЭС»). Третье место занял Дмитрий Левдин (АО «УТС»).
Ранее URA.RU писало, что в Югре подвели итоги ежегодного конкурса «Черное золото Югры», приуроченного ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Губернатор Руслан Кухарук вручил награды ведущим предприятиям и сотрудникам отрасли.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!