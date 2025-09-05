ХМАО стала лучшей во всероссийской юниорской Спартакиаде

Итоги Спартакиады, крупнейших юниорских соревнований, подвели 5 сентября. В финальных стартах приняли участие 23 сборные Югры по различным видам спорта. Об этом сообщают на сайте Центра спортивной подготовки сборных команд Югры.
«Из 29 регионов 2 группы регионов с численностью до двух миллионов человек Югра набрала наибольшее количество баллов: 250!.. Всего в финал прошли 23 сборных команды Югры», — пишут на сайте. Всего на счету команды 20 медалей: шесть золотых, пять серебряных и девять бронзовых.
Наивысших результатов добились команды по водному поло (золото) и волейболу (серебро). Индивидуально отличились борец Бозигит Исламгереев, каратист Игорь Гусев, гиревик Аркадий Николаев и самбистка Алина Мелкозерова, которые стали победителями в своих весовых категориях. Также «золото» в ушу завоевал дуэт Владислава Копанева и Сергея Пазигутова.
Ранее URA.RU писало, что в дисциплине слалом среди мужчин на чемпионате России спортсмен из Сургута (ХМАО), Алексей Сизов, завоевал серебряную медаль. Чемпионат длился 5 дней — с 21 по 25 августа в поселке городского типа Богородское (Московская область).
