05 сентября 2025

ХМАО стала лучшей во всероссийской юниорской Спартакиаде

Команды получили 20 медалей: 6 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых
Итоги Спартакиады, крупнейших юниорских соревнований, подвели 5 сентября. В финальных стартах приняли участие 23 сборные Югры по различным видам спорта. Об этом сообщают на сайте Центра спортивной подготовки сборных команд Югры.

«Из 29 регионов 2 группы регионов с численностью до двух миллионов человек Югра набрала наибольшее количество баллов: 250!.. Всего в финал прошли 23 сборных команды Югры», — пишут на сайте. Всего на счету команды 20 медалей: шесть золотых, пять серебряных и девять бронзовых.

Наивысших результатов добились команды по водному поло (золото) и волейболу (серебро). Индивидуально отличились борец Бозигит Исламгереев, каратист Игорь Гусев, гиревик Аркадий Николаев и самбистка Алина Мелкозерова, которые стали победителями в своих весовых категориях. Также «золото» в ушу завоевал дуэт Владислава Копанева и Сергея Пазигутова.

Ранее URA.RU писало, что в дисциплине слалом среди мужчин на чемпионате России спортсмен из Сургута (ХМАО), Алексей Сизов, завоевал серебряную медаль. Чемпионат длился 5 дней — с 21 по 25 августа в поселке городского типа Богородское (Московская область).

