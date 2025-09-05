05 сентября 2025

Жители ХМАО отказываются покупать машины по параллельному импорту

В Югре упал спрос на иномарки по параллельному импорту
В Ханты-Мансийском автономном округе упал спрос на иномарки, которые продают по параллельному импорту. Ситуацию связывают с ростом стоимости на автомобили. Тренды авторынка URA.RU обсудило с гендиректором дилерского центра «Сибкар+» из Нижневартовска Элеонорой Адливанкиной.

«Премиальные, например BMW, Mercedes — у них есть свой покупатель, который всегда был. И может этот покупатель менее уязвим в связи с обстановкой рынка. Они как покупали, так и будут покупать. Но это один процент от общей массы. А уже например, Toyota Camry, продать будет сложно», — поясняет автоэксперт.

Отдельные автомобили, которые поставляют в страну по параллельному импорту, за несколько лет выросли в цене почти в два раза. Причем дилеры отмечают, что большинство автомобилистов в регионе, которые хотели купить авто из этого сегмента, уже их приобрели.

«Уже не особо [сохраняется спрос]. Сейчас люди живут по принципу: есть у меня семилетний Lexus — пожалуй я еще на нем поезжу», — резюмирует Адливанкина.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО предприниматели, которые занимаются перепродажей иномарок начали снижать цены. Причиной стал сниженный спрос на подержанные автомобили. С начала 2025 года средняя стоимость подержанных иномарок упала более чем на 10%. Автомобилисты при этом стали чаще покупать машины от китайский брендов из-за гарантии и доступных кредитов.

