05 сентября 2025

Врачи скорой помощи из Сургута стали лучшими в России. Видео

В соревнованиях медиков участвовали 28 команд из 17 регионов России
В соревнованиях медиков участвовали 28 команд из 17 регионов России Фото:

Сургутская бригада скорой медицинской помощи признана лучшей в стране. Команда заняла первое место на III Межрегиональном конкурсе профессионального мастерства среди бригад СМП и медицины катастроф, который прошел в Туле.

В соревнованиях участвовали 28 команд из 17 регионов России. Югорские медики прошли серию испытаний, требующих, как глубоких теоретических знаний, так и практических навыков.

«Безупречное владение знаниями и навыками, которые продемонстрировала наша команда, — яркое подтверждение высокого профессионализма и готовности югорских медиков оперативно и эффективно действовать даже в самых сложных ситуациях», — отметил губернатор ХМАО Руслан Кухарук. Звание «Лучшая бригада скорой медицинской помощи и медицины катастроф» получили сотрудники Сургутской городской клинической станции: Руслан Бацазов, Юлия Шишкина, Ангелина Байдуганова и Рауф Саадов.

Во время визита в Сургут губернатор пообщался с бригадой врачей, которые дежурили на ярмарке товаропроизводителей. Глава региона поинтересовался, как работники оценивают новое здание станции скорой помощи. «Шикарно!» — ответила врач.

