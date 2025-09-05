Жители ХМАО ринулись изучать китайский язык

В Югре растет спрос на курсы китайского языка. На фоне отмены виз в Поднебесную и нового витка сотрудничества Китая и России все больше югорчан хотят его освоить, выяснило URA.RU.
«Желающих изучать китайский язык становится больше. Еще 11 лет назад, когда я сама закончила университет в Китае, мои знания были не востребованы. Сегодня ситуация кардинально поменялась», — рассказала агентству владелица сургутского центра «Мир иероглифа» Дарья Станишевская.
По ее словам, если в 2014 году китайский казался бесперспективным, то сейчас число учеников постоянно растет. Раньше чаще занимались школьники, а сегодня основную аудиторию составляют взрослые — стоматологи, люди творческих профессий, предприниматели. Многие через центр продолжают обучение в Китае, некоторые получают там бюджетные места в вузах.
Аналогичная ситуация и в Ханты-Мансийске. «Мы преподаем китайский почти 15 лет. По сравнению с 2010 годом число учеников выросло вдвое. Уже есть школьники, которые выбирают китайский для сдачи ЕГЭ, его также преподают в Югорском госуниверситете», — сообщила директор «Лингвистического центра „Новый взгляд“» Яна Белова.
В Нижневартовске китайский можно изучать в языковой школе «Эплайд», а также у частных репетиторов. Преподают в основном российские специалисты, но иногда в регион приезжают и носители языка.
Стоимость обучения зависит от формата. Курсы в специализированных школах стоят от 7 тысяч рублей за 8 занятий, индивидуальные занятия обходятся в среднем в 15 тысяч рублей в месяц. Онлайн-уроки начинаются от 500 рублей за академический час, пробный часто проводят бесплатно.
Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО стали активно интересоваться поступлением в азиатские вузы. Югорчане стали чаще заходить на сайты университетов Южной Кореи, Японии и Малайзии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!