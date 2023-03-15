Суд вынес приговор тюменскому педофилу, шантажом склонившего подростка к сексу

Преступник проведет в колонии шесть с половиной лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Армизонский районный суд (Тюменская область) вынес приговор тюменцу, который склонил к сексу 16-летнюю девушку, шантажируя ее. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мужчина проведет шесть с половиной лет в колонии общего режима.

«Как стало известно из представленных суду материалов, мужчина 1990 года рождения в период с 1 июня по 30 сентября 2022 года неоднократно совершил понуждение несовершеннолетней, не достигшей шестнадцатилетнего возраста, к половому сношению путем шантажа, связанного с угрозой распространения сведений о ее личной жизни», — рассказали в ведомстве подробности преступления. При этом осужденный уже имел непогашенную судимость.

Преступнику было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 133 УК РФ, ч. 1 ст. 134 УК РФ (3 эпизода), ч. 1 ст. 135 УК РФ. Кроме лишения свободы, суд взыскал с мужчины 500 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.