17 марта 2023

Сотни пермяков собрались на концерт в поддержку «Крымской весны». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг концерт
Пермяки отметили годовщину присоединения Крыма Фото:
новость из сюжета
Крым вернулся в состав России

О нескольких сотнях пермяков, пришедших на концерт в поддержку решения о присоединении Крыма к России, рассказал присутствующий на месте событий корреспондент URA.RU. Праздник проходит в центральном городском парке.

«Несколько сотен человек собрались в парке Горького в Перми. Празднуют годовщину присоединения Крыма к РФ. На сцене выступают творческие коллективы и артисты. Для гостей подготовлены песни и танцы», — рассказал корреспондент URA.RU.

Среди гостей были замечены представители прикамских общественных организаций и объединений и глава администрации Ленинского района Перми Александр Русанов. Помимо культурной программы для присутствующих был подготовлен сюрприз. Солдаты ВС России накормили пермяков кашей из военно-полевой кухни и напоили горячим чаем.

Крым вошел в состав РФ 16 марта 2014 года после референдума. В рамках его проведения большинство жителей страны проголосовали за присоединение территории к России. В этом году исполняется девять лет, с того момента, как полуостров стал частью РФ. Торжества в честь этого события проводятся повсеместно.

Митинг концерт "Крымская весна". Пермь
Крым вошел в состав РФ девять лет назад
Фото:
Митинг концерт "Крымская весна". Пермь
Для гостей праздника подготовили развлекательную программу
Фото:
Митинг концерт "Крымская весна". Пермь
Несколько сотен пермяков пришли на праздник
Фото:
Митинг концерт "Крымская весна". Пермь
Большинство пермяков голосовало за присоединение Крыма к России
Фото:
Митинг концерт "Крымская весна". Пермь
Праздник проходит на территории Центрального парка развлечений им. М. Горького
Фото:
Митинг концерт "Крымская весна". Пермь
В России тематические мероприятия проводятся повсеместно
Фото:
Митинг концерт "Крымская весна". Пермь
Со сцены звучат известные песни
Фото:
Митинг концерт "Крымская весна". Пермь
Пермские общественники пришли на торжество
Фото:
Митинг концерт "Крымская весна". Пермь
Гостей праздника угощали кашей
Фото:
Митинг концерт "Крымская весна". Пермь
Солдаты ВС РФ подготовили горячие обеды
Фото:
Митинг концерт "Крымская весна". Пермь
В городской парк прикатили полевую кухню
Фото:
Митинг концерт "Крымская весна". Пермь
Организаторы не забыли уделить внимание и безопасности проведения мероприятия
Фото:

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О нескольких сотнях пермяков, пришедших на концерт в поддержку решения о присоединении Крыма к России, рассказал присутствующий на месте событий корреспондент URA.RU. Праздник проходит в центральном городском парке. «Несколько сотен человек собрались в парке Горького в Перми. Празднуют годовщину присоединения Крыма к РФ. На сцене выступают творческие коллективы и артисты. Для гостей подготовлены песни и танцы», — рассказал корреспондент URA.RU. Среди гостей были замечены представители прикамских общественных организаций и объединений и глава администрации Ленинского района Перми Александр Русанов. Помимо культурной программы для присутствующих был подготовлен сюрприз. Солдаты ВС России накормили пермяков кашей из военно-полевой кухни и напоили горячим чаем. Крым вошел в состав РФ 16 марта 2014 года после референдума. В рамках его проведения большинство жителей страны проголосовали за присоединение территории к России. В этом году исполняется девять лет, с того момента, как полуостров стал частью РФ. Торжества в честь этого события проводятся повсеместно.
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