О нескольких сотнях пермяков, пришедших на концерт в поддержку решения о присоединении Крыма к России, рассказал присутствующий на месте событий корреспондент URA.RU. Праздник проходит в центральном городском парке.
«Несколько сотен человек собрались в парке Горького в Перми. Празднуют годовщину присоединения Крыма к РФ. На сцене выступают творческие коллективы и артисты. Для гостей подготовлены песни и танцы», — рассказал корреспондент URA.RU.
Среди гостей были замечены представители прикамских общественных организаций и объединений и глава администрации Ленинского района Перми Александр Русанов. Помимо культурной программы для присутствующих был подготовлен сюрприз. Солдаты ВС России накормили пермяков кашей из военно-полевой кухни и напоили горячим чаем.
Крым вошел в состав РФ 16 марта 2014 года после референдума. В рамках его проведения большинство жителей страны проголосовали за присоединение территории к России. В этом году исполняется девять лет, с того момента, как полуостров стал частью РФ. Торжества в честь этого события проводятся повсеместно.
О нескольких сотнях пермяков, пришедших на концерт в поддержку решения о присоединении Крыма к России, рассказал присутствующий на месте событий корреспондент URA.RU. Праздник проходит в центральном городском парке. «Несколько сотен человек собрались в парке Горького в Перми. Празднуют годовщину присоединения Крыма к РФ. На сцене выступают творческие коллективы и артисты. Для гостей подготовлены песни и танцы», — рассказал корреспондент URA.RU. Среди гостей были замечены представители прикамских общественных организаций и объединений и глава администрации Ленинского района Перми Александр Русанов. Помимо культурной программы для присутствующих был подготовлен сюрприз. Солдаты ВС России накормили пермяков кашей из военно-полевой кухни и напоили горячим чаем. Крым вошел в состав РФ 16 марта 2014 года после референдума. В рамках его проведения большинство жителей страны проголосовали за присоединение территории к России. В этом году исполняется девять лет, с того момента, как полуостров стал частью РФ. Торжества в честь этого события проводятся повсеместно.