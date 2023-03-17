Пермяки отметили годовщину присоединения Крыма Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

О нескольких сотнях пермяков, пришедших на концерт в поддержку решения о присоединении Крыма к России, рассказал присутствующий на месте событий корреспондент URA.RU. Праздник проходит в центральном городском парке.

«Несколько сотен человек собрались в парке Горького в Перми. Празднуют годовщину присоединения Крыма к РФ. На сцене выступают творческие коллективы и артисты. Для гостей подготовлены песни и танцы», — рассказал корреспондент URA.RU.

Среди гостей были замечены представители прикамских общественных организаций и объединений и глава администрации Ленинского района Перми Александр Русанов. Помимо культурной программы для присутствующих был подготовлен сюрприз. Солдаты ВС России накормили пермяков кашей из военно-полевой кухни и напоили горячим чаем.

Крым вошел в состав РФ 16 марта 2014 года после референдума. В рамках его проведения большинство жителей страны проголосовали за присоединение территории к России. В этом году исполняется девять лет, с того момента, как полуостров стал частью РФ. Торжества в честь этого события проводятся повсеместно.

Крым вошел в состав РФ девять лет назад Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Для гостей праздника подготовили развлекательную программу Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Несколько сотен пермяков пришли на праздник Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Большинство пермяков голосовало за присоединение Крыма к России Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Праздник проходит на территории Центрального парка развлечений им. М. Горького Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В России тематические мероприятия проводятся повсеместно Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Со сцены звучат известные песни Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермские общественники пришли на торжество Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Гостей праздника угощали кашей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Солдаты ВС РФ подготовили горячие обеды Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В городской парк прикатили полевую кухню Фото: Сергей Русанов © URA.RU