Сергей Кириенко лично посетил бойцов батальона «Спарта» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко лично посетил бойцов разведывательного батальона ВС ДНР «Спарта» и привез им энергетики, сигареты, аптечки и квадрокоптеры. Командир батальона Артем Жога, отец легендарного героя России Владимира Жоги, поблагодарил Кириенко за такие «плюшки» и прикрепил совместную фотографию из аэропорта в Донецке. В 2014 и 2015 года за аэропорт велись тяжелые бои.

«От лица всех бойцов ОРБ „Спарта“ хочу сказать спасибо Сергею Владиленовичу Кириенко за „плюшки“ для батальона. Он привез мужикам энергетики, сигареты, конфеты, коптеры и аптечки — так называемый „стартэр пак“ типичного воина на Донбассе», — написал Артем Жога в своем telegram-канале. Он уточнил, что энергетики не раз спасали бойцов по ночам. Также, по словам комбата, большую пользу приносят и квадрокоптеры.

Бойцы «Спарты» показали Кириенко музей батальона, который постоянно обновляется. Жога подчеркнул, что все предоставленные вещи будут использованы с умом, для победы.

Донецкий аэропорт, на фоне которого сфотографировались бойцы «Спарты» и Сергей Кириенко, известен тем, что за него шли активные боевые действия между силами Донецкой народной республики (ДНР) и Вооруженными силами Украины (ВСУ) в период с 2014 по 2015 года. Украинские бойцы отступили в январе 2015 года. Сам аэропорт находится в разрушенном состоянии. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что в сентябре 2022 года украинские солдаты пытались захватить аэропорт, но были уничтожены бойцами батальона «Спарта».

5 марта 2022 года командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» Владимир Жога погиб в Волновахе. В последние минуты жизни он помогал обеспечивать выход из города мирным жителям. С 2014 года Жога участвовал в конфликте в Донбассе. В 2016 году он стал командиром «Спарты». Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил ему звание Героя России за мужество и героизм. Награду забрал отец командира Артем Жога.

Бойцы батальона «Спарта» и Сергей Кириенко Фото: telegram-канал Артема Жоги