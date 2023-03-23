В Екатеринбурге пропал 39-летний мужчина. Фото

23 марта 2023 в 21:13 Размер текста - 17 +

О местонахождении екатеринбуржца неизвестно с 1 марта 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге пропал 39-летний Василий Кутепов. С 1 марта 2023 года местонахождение мужчины неизвестно. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». «С 1 марта 2023 года местонахождение мужчины неизвестно. Приметы Василия Кутепова: рост 178 сантиметров, нормальное телосложение, голубые глаза и светло-русые волосы. Во что был одет — неизвестно», — сказано в сообщении. Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите по одному из номеров: +7 (953) 053-04-83, +7 (922) 150-00-16 или +7 (800) 700 54-52. В Екатеринбурге пропал 39-летний мужчина Фото: сайт «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге пропал 39-летний Василий Кутепов. С 1 марта 2023 года местонахождение мужчины неизвестно. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». «С 1 марта 2023 года местонахождение мужчины неизвестно. Приметы Василия Кутепова: рост 178 сантиметров, нормальное телосложение, голубые глаза и светло-русые волосы. Во что был одет — неизвестно», — сказано в сообщении. Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите по одному из номеров: +7 (953) 053-04-83, +7 (922) 150-00-16 или +7 (800) 700 54-52.