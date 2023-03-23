О местонахождении екатеринбуржца неизвестно с 1 марта 2023 года
В Екатеринбурге пропал 39-летний Василий Кутепов. С 1 марта 2023 года местонахождение мужчины неизвестно. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
«С 1 марта 2023 года местонахождение мужчины неизвестно. Приметы Василия Кутепова: рост 178 сантиметров, нормальное телосложение, голубые глаза и светло-русые волосы. Во что был одет — неизвестно», — сказано в сообщении. Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите по одному из номеров: +7 (953) 053-04-83, +7 (922) 150-00-16 или +7 (800) 700 54-52.
В Екатеринбурге пропал 39-летний мужчина
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