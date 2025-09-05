Силовики ведут розыск еще одного участника рейдерского захвата екатеринбургского бизнес-центра «Манхэттен». Об этом URA.RU стало известно во время продления меры пресечения Амирхану Юсупову, которого ранее задержали в рамках этого дела.
Юсупов был пойман 4 июня в Чечне. Его доставили в столицу Урала и предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более лиц в составе группы. Его предполагаемый подельник на свободе.
Сам Юсупов вину отрицает. У него есть алиби, сказал URA.RU его адвокат. «Был эпизод с выстрелом в охранника. У него глаз вытек. Вот и вменили статью о покушении, хотя там должна быть ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда)», — сказал защитник.
В суде Юсупов заявил, что женат, имеет пятерых несовершеннолетних детей. «Завтра старшему 18 лет исполнится», — с улыбкой сказал Амирхан. До задержания он владел магазином спортивного питания.
Меру пресечения в виде заключения под стражу продлили до 29 сентября. По данным URA.RU, следователи готовятся отправить обвинительное заключение в прокуратуру для утверждения.
Стрельба в скандальном бизнес-центре произошла 25 ноября 2022 года. Ранения получили два человека. Конфликт мог быть связан с противостоянием управляющих компаний «Кировская» и «Аурус». По одной из версий, криминальный авторитет Марсель Гасанов участвовал в перестрелке на стороне второй УК, руководителем которой является другой авторитет Ахмед Домбаев (известен как Ахмед Шалинский). По предварительным данным, Юсупов являлся давним оппонентом Марселя Гасанова, у которого, предположительно, отняли БЦ «Манхэттен».
