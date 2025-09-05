У подножия уникального свердловского храма пройдет масштабный фестиваль

В селе Слобода впервые пройдет семейный этнофестиваль «Горлица»
В Слободе находится Георгиевский храм, где богослужения не прекращались даже в советские годы
В Слободе находится Георгиевский храм, где богослужения не прекращались даже в советские годы

В одном из старейших уральских сел Слобода впервые пройдет семейный этнофестиваль «Горлица». 6 сентября свердловчан ждет обширная программа — с колокольным звоном, экскурсиями и квестом. 

«Вся программа нашего фестиваля посвящена традиционным семейным ценностям, связи поколений, уважению к нашей истории, любви и поддержке друг друга. А вообще, фестиваль „Горлица“ — это первый шаг к созданию большого духовно-исторического семейного центра в селе Слобода, которое в следующем году отметит 375 лет с момента основания», — рассказал директор фестиваля Алена Крюкова.

На фестивале подготовили различные активности и развлечения, рассчитанные на любой возраст. Гости смогут посетить фестиваль поющих деревень и колокольный звон России, театрализованное представление, познавательный квест «Секреты реки Чусовой», мастер-классы, выставку предметов русского семейного быта XVIII–XIX веков, тематические фотозоны, побывать на экскурсиях в храме святого Георгия Победоносца, попробовать традиционные блюда уральской кухни. 

Село Слобода располагается в живописном месте — рядом с рекой Чусовой и скалами. Здесь же находится уникальный Георгиевский храм, где богослужения не прекращались даже в советское время.

