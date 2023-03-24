В ХМАО открыли продажи билетов на прямой рейс в Екатеринбург

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, руслайн, взлет самолета, rusline, самолет в воздухе
«Руслайн» запускает рейс из Белоярского в столицу УрФО Фото:

В ХМАО авиакомпания «Руслайн» открыла продажу билетов на рейс «Белоярский—Екатеринбург—Белоярский». Об этом во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте» рассказал глава Белоярского района Сергей Маненков.

«Из Белоярского можно будет вылететь прямым рейсом в Екатеринбург. Рейсы осуществляет авиакомпания „Руслайн“, продажа билетов уже открыта», — сообщил Маненков.

Полеты будут проходить по средам и субботам. Стоимость билета — 5 157 рублей. Первый рейс по маршруту вылетит 29 марта 2023 года.

Ранее URA.RU писало о планах авиакомпании запустить продажу билетов из Белоярского и Нижневартовска в Екатеринбург. Возобновить рейс из Нижневартовска в Томск также планируется 29 марта.

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В ХМАО авиакомпания «Руслайн» открыла продажу билетов на рейс «Белоярский—Екатеринбург—Белоярский». Об этом во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте» рассказал глава Белоярского района Сергей Маненков. «Из Белоярского можно будет вылететь прямым рейсом в Екатеринбург. Рейсы осуществляет авиакомпания „Руслайн“, продажа билетов уже открыта», — сообщил Маненков. Полеты будут проходить по средам и субботам. Стоимость билета — 5 157 рублей. Первый рейс по маршруту вылетит 29 марта 2023 года. Ранее URA.RU писало о планах авиакомпании запустить продажу билетов из Белоярского и Нижневартовска в Екатеринбург. Возобновить рейс из Нижневартовска в Томск также планируется 29 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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