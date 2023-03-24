В ХМАО открыли продажи билетов на прямой рейс в Екатеринбург 24 марта 2023 в 09:43 Размер текста - 17 + «Руслайн» запускает рейс из Белоярского в столицу УрФО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В ХМАО авиакомпания «Руслайн» открыла продажу билетов на рейс «Белоярский—Екатеринбург—Белоярский». Об этом во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте» рассказал глава Белоярского района Сергей Маненков. «Из Белоярского можно будет вылететь прямым рейсом в Екатеринбург. Рейсы осуществляет авиакомпания „Руслайн“, продажа билетов уже открыта», — сообщил Маненков. Полеты будут проходить по средам и субботам. Стоимость билета — 5 157 рублей. Первый рейс по маршруту вылетит 29 марта 2023 года. Ранее URA.RU писало о планах авиакомпании запустить продажу билетов из Белоярского и Нижневартовска в Екатеринбург. Возобновить рейс из Нижневартовска в Томск также планируется 29 марта. В ХМАО авиакомпания «Руслайн» открыла продажу билетов на рейс «Белоярский—Екатеринбург—Белоярский». Об этом во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте» рассказал глава Белоярского района Сергей Маненков. «Из Белоярского можно будет вылететь прямым рейсом в Екатеринбург. Рейсы осуществляет авиакомпания „Руслайн“, продажа билетов уже открыта», — сообщил Маненков. Полеты будут проходить по средам и субботам. Стоимость билета — 5 157 рублей. Первый рейс по маршруту вылетит 29 марта 2023 года. Ранее URA.RU писало о планах авиакомпании запустить продажу билетов из Белоярского и Нижневартовска в Екатеринбург. Возобновить рейс из Нижневартовска в Томск также планируется 29 марта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям